Designierter PSG-Neuzugang Matvey Safonov wurde wohl mit Ausreiseverbot belegt: Rekordtransfer droht doch noch zu scheitern

Der Keeper von FK Krasnodar darf die Russische Föderation nicht verlassen, weil er wegen nicht geleisteter Unterhaltszahlungen hohe Außenstände bei seiner Ex-Frau hat. Dies könnte seinen sicher geglaubten Transfer zu Frankreichs Meister Paris Saint-Germain ins Wackeln bringen.

Safonov befindet sich seit drei Jahren in einem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Anastasia Kasachek. Es geht unter anderem um das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter. In diesem Zuge sollen sich offene Unterhaltszahlungen in Höhe von mehr als 600.000 Euro angehäuft haben. Der Anwalt seiner Ex-Frau sagte dazu bei Match TV: "Ich kann den Betrag weder bestätigen noch dementieren. Aber die Schulden sind beträchtlich."

Angesichts der Schulden sei das Ausreiseverbot am vergangenen Donnerstag verhängt worden.