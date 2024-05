"Eine Botschaft an die Spieler": Transfer-Ansage von PSG-Trainer Luis Enrique

"Ich kann bestätigen, dass wir für die kommende Saison Spieler für jede Position verpflichten werden", sagte Enrique bei der Vergabe der Saison-Awards der französischen Spielvereinigung.

Seine Ansage sei "auch eine Botschaft an die Spieler, die aktuell im Kader sind, auch an die Allerbesten: Nächste Saison will ich jede Position doppelt besetzt haben. Es wird sehr schwierig werden, für PSG zu spielen."

Nachdem mittlerweile auch offiziell klar ist, dass Superstar Kylian Mbappé PSG im Sommer verlässt, wollen die Pariser ihren Kader offenbar mit noch mehr Breite in der Spitze ausstatten, um sich den Traum vom Gewinn der Champions League endlich erfüllen zu können.

Mit PSG in Verbindung gebracht werden dabei aktuell unter anderem die beiden Napoli-Stars Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia sowie Rafael Leao von der AC Milan.

Enrique hatte PSG im vergangenen Sommer übernommen und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der Gewinn des französischen Meistertitels steht bereits fest, zudem kann man am 25. Mai im Pokalfinale gegen Lyon noch das Double perfekt machen.

In der Champions League scheiterte PSG allerdings im Halbfinale an Borussia Dortmund.