Kylian Mbappé freut sich auf seine Zukunft nach PSG: "Bin sehr gespannt"

PSG werde auch ohne ihn groß bleiben, führte Mbappé aus. "Wenn der Klub mich gereizt hat, dann wird er andere auch reizen. Große Spieler wollen bei besonderen Vereinen spielen und PSG ist ein solcher."

Auch in der laufenden Saison war Mbappé ein absoluter Torgarant für PSG. In 47 Pflichtspielen stand der Angreifer für den französischen Meister auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 44 Tore und zehn Assists.

Am Sonntag steht für Mbappé sein letztes Ligaspiel mit PSG an, wenn die Pariser in Metz zu Gast sind. Am 25. Mai will er schließlich seinen letzten Titel mit seinem Noch-Klub feiern, wenn das französische Pokalfinale gegen Lyon steigt.

Im Sommer will Mbappé dann mit Frankreich bei der EM in Deutschland um den Titel kämpfen. Am Donnerstag gab Trainer Didier Deschamps den Kader von Les Bleus für das Turnier bekannt.