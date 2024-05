"Es sieht nicht gut aus": Ex-Bayern-Star bangt um EM-Teilnahme

Hernandéz hatte sich in der Entstehung des Siegtreffers von Niclas Füllkrug im Zweikampf mit dem Dortmunder Stürmer das Knie verdreht. Er wurde zunächst auf dem Platz behandelt und anschließend ausgewechselt.

"Es sieht nicht gut aus, aber wir müssen die ärztliche Untersuchung abwarten", hatte Trainer Luis Enrique nach Abpfiff bei Canal+ erklärt.

Laut L'Équipe war das linke Knie nach der Partie noch zu geschwollen, um Gewissheit über die genaue Art der Verletzung. Ein MRT am Donnerstag soll nun klären, ob sich der 28-Jährige womöglich sogar am Kreuzband verletzt hat. Allerdings herrsche bei allen Beteiligten Pessimismus, was einen Einsatz bei der in sechs Wochen beginnenden Europameisterschaft angeht.