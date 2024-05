Es geht um Kylian Mbappé: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Appell an Real Madrid

Dass Mbappé seinen im Sommer auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern wird, hatte sich in den vergangenen Monaten bereits angedeutet.

Derweil soll sich der 25-Jährige mit Real Madrid über einen Wechsel einig sein. Die Verkündung des Transfers wird in den kommenden Tagen oder Wochen erwartet.

Die Olympischen Spiele in Paris beginnen am 26. Juli, also keine zwei Wochen nach dem Finale der Europameisterschaft in Deutschland (14. Juli), und dauern bis zum 11. August.

Bei einer Teilnahme mit Frankreich würde Mbappé Teile der Vorbereitung auf die neue Saison verpassen.