PSG-Ärger wegen Party-Wochenende: Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé werden im Pokal-Finale angeblich fehlen

Mbappé hatte vor anderthalb Wochen seinen Abschied von den Parisern offiziell angekündigt und fehlte seitdem im Kader von Trainer Luis Enrique in den Duellen mit Nizza und Metz. Er sollte nach Klub-Angaben für das Endspiel im Coupe de France geschont werden, da der Titelgewinn in der Meisterschaft bereits feststand und PSG in der Champions League nach dem Aus gegen Borussia Dortmund im Halbfinale nicht mehr vertreten war. Es wird damit gerechnet, dass Mbappé nach dem CL-Finale zwischen Real und dem BVB seinen Wechsel nach Madrid bekanntgibt.

Genau wie auch Ousmane Dembélé fehlte Mbappé am Sonntag beim 2:0 in Metz - doch gleichzeitig tauchten Videos auf Social Media auf, die das PSG-Duo bei einem Party-Wochenende bei den Filmfestspielen in Cannes zeigten.

Dem Bericht zufolge soll Trainer Luis Enrique überhaupt nicht begeistert von dem Kurztrip seiner Spieler sein, sodass er beschlossen habe, auf die beiden im anstehenden Match um den Titel freiwillig zu verzichten.

Dem Bericht zufolge könnte die Zeit von Dembélé wegen des Kurztrips ebenfalls schon nach der Saison zu Ende gehen. Coach Luis Enrique sei zudem mit den Vorstellungen des Flügelspielers beim CL-Aus gegen den BVB nicht einverstanden gewesen.

Dembélé war erst im vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona zu den Parisern gewechselt. Aber auch er konnte nicht dafür sorgen, dass sich der Klub den langersehnten Titel in der Champions League sichern konnte.

Für die Pariser geht die Saison nun mit dem Finale im Coupe de France am 25. Mai gegen Lyon zu Ende.