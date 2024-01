Cristiano Ronaldo sorgt mit seiner Äußerung für Kopfschütteln: "Intelligente Menschen werden verstehen, warum er das gesagt hat"

Cristiano Ronaldo trifft auf Lionel Messi

In der Tat spielte der 38-Jährige während seiner Laufbahn nie in der Ligue 1. Er lief stattdessen in den höchsten Spielklassen Portugals (Sporting CP), Englands (Manchester United), Spaniens (Real Madrid) und Italiens (Juventus) auf.

Al-Nassr ist aktuell in einer kurzen Winterpause. Demnächst stehen für Ronaldo und seine Mannschaftskameraden Testspiele gegen die chinesischen Vereine Shanghai Shenhua (24. Januar) und Zhejiang (28. Januar) an.

Anschließend folgt das Wiedersehen mit CR7-Dauerrivale Lionel Messi beim Test gegen Inter Miami am 1. Februar. Messi spielte übrigens einst für PSG in der Ligue 1.