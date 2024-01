Auch der BVB ist interessiert: PSG gibt "ziemlich aggressives Angebot" für Stürmer ab

Mehrere namhafte Vereine seien neben Paris Saint-Germain an Obando interessiert, so Álvarez: "Auch Crystal Palace hat unsere Erwartungen erfüllt, war aber nicht so aggressiv wie Paris." Austausch habe auch mit dem BVB, RB Leipzig, Hoffenheim, dem VfB Stuttgart und Juventus stattgefunden.

Obando debütierte bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag für Barcelonas Profis. Er steht bisher bei einem Tor in acht Partien. Für die U17-Nationalmannschaft Ecuadors netzte der Mittelstürmer in 14 Einsätzen sechsmal.

Obando darf erst nach seinem 18. Geburtstag im Juni nach Europa wechseln. Sein Präsident betonte: "Allen ist 17 Jahre alt, wir müssen ihn unterstützen. Er weiß, dass seine Karriere gerade erst beginnt. Und jetzt konzentriert er sich auf die Olympia-Qualifikation und Barcelona."