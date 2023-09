Vier Stars von PSG droht eine Sperre wegen Schmähgesängen gegen Olympique Marseille

Mehreren Spielern von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain droht wegen ihres Verhaltens im Anschluss an den 4:0-Erfolg in der Ligue 1 gegen Erzrivale Olympique Marseille am Sonntagabend ein Nachspiel.

Laut eines Berichts von Le Parisien grölten Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé und Layvin Kurzawa einen Schmähgesang und beleidigten darin den Gegner.

Nachdem Eigengewächs Warren Zaïre-Emery im Parc des Princes den Fans in der Fankurve mit einem Megaphon eingeheizt hatte, soll besagtes Quartett mit einem Teil der Ultras "Marsellais, unique ta mère" gesungen haben. Dies bedeutet "Marseillais, geht und f***t Eure Mütter."

Le Parisien schreibt, die französische Liga werde nun ein Verfahren gegen die vier PSG-Spieler eröffnen. Ihnen droht dann eine Strafe, sogar Sperren sind möglich. Im Jahr 2011 wurde der ehemalige Marseille-Verteidiger Taye Taiwo wegen eines ähnlich beleidigenden Gesangs gegen PSG für eine Partie gesperrt.

Mit dem deutlichen Erfolg gegen OM kletterte PSG in der Tabelle auf den dritten Platz. Die Elf von Trainer Luis Enrique hat zwei Punkte Rückstand auf Überraschungsspitzenreiter Stade Brest.