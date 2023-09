FC Bayern: Frank Leboeuf bringt Transfer von PSG-Star Kylian Mbappé zum FCB ins Gespräch

Der ehemalige französische Nationalspieler Frank Leboeuf hat sich zur Zukunft von PSG-Star Kylian Mbappé geäußert und dabei auch einen Wechsel zum FC Bayern ins Gespräch gebracht - sollte Mbappés erwarteter Transfer zu Real Madrid im Sommer 2024 nicht über die Bühne gehen.

Bei CasinosEnLigne.com meinte Leboeuf: "Manchester City oder Bayern München könnten sich um Mbappé bemühen. Aber diese Vereine haben bereits tolle Spieler. Liverpool halte ich auch für eine Option, aber ich bin nicht sicher, das Mbappé dort leben wollen würde. Bei allem Respekt für die Scousers."

Mbappé steht bei Paris Saint-Germain noch bis zum Ende dieser Saison unter Vertrag, nachdem er seine Option zur Verlängerung verstreichen ließ. Stand jetzt könnte er also ablösefrei wechseln, wenngleich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi diese Option vor einigen Wochen als "unmöglich" bezeichnete.

Gerüchte um Mbappé und den FC Bayern gab es bislang noch nicht und es wirkt extrem unwahrscheinlich, dass der FCB nach dem Rekordtransfer Harry Kanes in diesem Sommer ein teures Paket für den Kapitän der französischen Nationalmannschaft schnürt.

Lose wird Mbappé auch bei Leboeufs Ex-Klub FC Chelsea als Neuzugang gehandelt. Dazu meinte der 55 Jahre alte Weltmeister von 1998: "Lasst uns realistisch sein. Chelsea ist ein Klub aus dem Tabellenmittelfeld. Es wird schwierig, Spieler zu überzeugen und Spieler wie Mbappé werden nicht kommen wollen. Die großen Spieler wollen in der Champions League auflaufen."

Seit seinem Wechsel von Monaco zu PSG 2017 hat sich Mbappé zum Rekordtorschützen des Klubs aufgeschwungen. Der 24-Jährige markierte für PSG in 266 Partien 220 Treffer. Dazu lieferte der Weltmeister von 2018 noch 98 Assists.

PSG: Kylian Mbappé ist angeschlagen

Mbappé ist aktuell angeschlagen, beim 4:0-Sieg gegen Olympique Marseille am vergangenen Wochenende musste er bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

In Frankreich wird erwartet, dass der Angreifer beim Ligue-1-Spiel gegen Clermont Foot am Samstagnachmittag pausiert, um dann in der kommenden Woche beim Champions-League-Spiel gegen Newcastle United sein Comeback feiert.