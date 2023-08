Ligue 1: Kylian Mbappé kommt und trifft - doch wieder kein Sieg für PSG

Kylian Mbappé hat ein erfolgreiches Comeback bei Paris St. Germain gegeben und den Streit um seine Zukunft mit einer echten Pointe versehen - für den ersten Saisonsieg konnte aber selbst der Weltstar nicht sorgen. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung im Spiel beim FC Toulouse traf Mbappé per Foulelfmeter (61.) zum 1:0, den Strafstoß hatte er selbst herausgeholt.

Auch Toulouse bekam allerdings noch einen Foulelfmeter zugesprochen, Zakaria Aboukhlal (87.) traf zum 1:1 (0:0)-Endstand. Der Ex-Bremer Niklas Schmidt wurde erneut eingewechselt.

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen ist PSG äußerst enttäuschend in die Spielzeit gestartet, Mbappe immerhin erzielte nun das erste Saisontor für den Titelverteidiger. Der zuletzt noch ausgemusterte Stürmer stellte seine Bedeutung für den Klub damit schnell wieder unter Beweis. Erst am vergangenen Wochenende war der Nationalspieler begnadigt und wieder für das Training der ersten Mannschaft zugelassen worden, seine Zukunft ist aber weiterhin ein Streitfall.

Der Angreifer will seinen am 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag an der Seine nicht verlängern, dem Klub droht dann ein ablösefreier Verlust seines teuersten Stars. PSG wollte den Torjäger daher eigentlich noch in diesem Transferfenster verkaufen, doch Mbappe lehnte unter anderem ein mit 700 Millionen Euro für ein Jahr dotiertes Angebot aus Saudi-Arabien ab.