Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé und zwei Weltmeister in "Trainingsgruppe 2" verbannt

Mit Kylian Mbappé, Leandro Paredes und Julian Draxler trainieren derzeit drei Weltmeister abseits der A-Mannschaft von Paris Saint-Germain in einer zweiten Trainingsgruppe.

Während der Rest der PSG-Mannschaft auf Saisonvorbereitungstournee ist, trainieren Mbappé und Co. derzeit mit einer Gruppe von Spielern in Frankreich, die im Sommer ausgemustert werden sollen. Während Draxler und Paredes in den Planungen von Neu-Trainer Luis Enrique keine Rolle mehr spielen, hatte der Franzose zuletzt eine Vertragsverlängerung abgelehnt.

Insgesamt 15 Spieler gehören der zweiten Trainingsgruppe an. Neben den drei Weltmeistern sind auch Arnau Tenas, Colin Dagba, Nehemiah Fernandez-Veliz, Djeidi Gassama, Georginio Wijnaldum, Moutanabi Bodiang, Mathyas Randriamamy, Kenny Nagera, Abdou Diallo, Timothee Pembele, Edouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu aussortiert worden.

Kylian Mbappé bei Topklubs auf dem Zettel

Um vor Mbappés Vertragsende 2024 noch eine Ablöse zu kassieren, muss der Franzose in diesem Sommer verkauft werden. Um das nicht durch eine mögliche Verletzung zu gefährden, durfte Mbappé nicht mit auf die Japan-Reise des Teams. Somit kann Mbappé auch nicht an den Testspielen teilnehmen.

Als Favorit auf einen Transfer gilt weiter Real Madrid. Die Königlichen sollen auch das präferierte Ziel Mbappés sein. Doch auch der FC Chelsea träumt vom Weltmeister von 2018. Ein Mondangebot von Al-Hilal aus Saudi-Arabien sagte Mbappé sogar ab. Darüber hinaus meldeten wohl auch der FC Barcelona, der FC Liverpool und der FC Chelsea Interesse an.