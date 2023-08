PSG gibt Harry Kane auf und will nun offenbar Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain hat das Werben um Harry Kane von Tottenham Hotspur angeblich eingestellt und bemüht sich stattdessen nun um Gonçalo Ramos von Benfica. Das berichtet RMC Sport.

Neben dem FC Bayern München galten auch die Pariser als höchstinteressiert an Kane. Allerdings gestaltete sich das Werben um den Engländer bislang schwierig, da er sich angeblich zu einem Wechsel zum FC Bayern bereits entschlossen habe.

Für Ramos verlangt Benfica dem Bericht zufolge 80 Millionen Euro. Die Pariser hoffen aber wohl, diesen Preis für den Stürmer in den Verhandlungen noch drücken zu können.

Ramos glänzt bei der WM für Portugal

Ramos erzielte in der abgelaufenen Saison für Benfica 19 Tore in 30 Liga-Spielen. Sein Länderspiel-Debüt für Portugal feierte er erst kurz vor der WM in Katar, bei der er mit drei Toren im Achtelfinale gegen die Schweiz auf sich aufmerksam machte.