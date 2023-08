Neymar wechselt offenbar von PSG zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien

Der Wechsel von Neymar von PSG zu Al-Hilal in Saudi-Arabien ist perfekt. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Der Medizincheck soll noch am Montag abgeschlossen werden. Der Brasilianer werde in dieser Woche nach Saudi-Arabien reisen und einen Zweijahresvertrag unterschreiben. PSG soll etwas weniger als 100 Millionen Euro an Ablöse bekommen. Bei Al-Hilal erhält Neymar die Rückennummer 10. ESPN berichtet von einer Option auf ein weiteres Vertragsjahr.

Nach Informationen von SPOX und GOAL war bis zuletzt auch Neymars Ex-Klub, der FC Barcelona, mit im Rennen, zog aber letztlich den Kürzeren. Aus der MLS wurde dem Los Angeles FC Interesse am 31-Jährigen nachgesagt.

Bei Al-Hilal trifft Neymar auf Stars wie Kalidou Koulibaly, Rúben Neves and Sergej Milinković-Savić, die ebenfalls in diesem Sommer in die Wüste wechselten. Trainiert wird das Team aus der Hauptstadt Riad vom Portugiesen Jorge Jesus, der sich vor allem als Benfica-Coach einen Namen machte.

Neymar verpasste große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison mit einer Knöchelverletzung. Insgesamt kam der 124-fache brasilianische Nationalspieler in allen Wettbewerben auf 29 Partien (18 Tore und 17 Vorlagen).