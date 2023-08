Kylian Mbappé lehnt offenbar letztes Angebot von Paris Saint-Germain ab

PSG hat offenbar einen letzten verzweifelten Versuch unternommen, seinen Superstar Kylian Mbappé doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hätten die Pariser dem 24-Jährigen einen ganz besonderen Vertrag angeboten.

Mbappé sollte demnach seinen 2024 auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängern und im Gegenzug die Garantie erhalten, dass er im kommenden Sommer verkauft wird.

Allerdings soll Mbappé auch dieses Angebot nicht überzeugt haben. Er habe sofort abgelehnt.

PSG will mit aller Macht verhindern, dass der Franzose den Verein 2024 ablösefrei verlässt. Mbappé müsste also unbedingt noch in diesem Transferfenster verkauft werden. Gerüchten zufolge plant Real Madrid noch im August einen offiziellen Vorstoß.