FC Barcelona und Al-Hilal sprechen mit Neymar über Wechsel von PSG

Die Wege von Paris Saint-Germain und Neymar werden sich in beidseitigem Interesse in diesem Sommer trennen. Nach den Informationen von SPOX und GOAL befindet sich der Superstar in Gesprächen mit Al-Hilal und dem FC Barcelona.

Vor wenigen Tagen hat der Brasilianer wohl den PSG-Bossen Bescheid gegeben, die französische Hauptstadt verlassen zu wollen. Die Pariser versahen den 31-Jährigen mit einem hohen Preisschild und erwarten offenbar 150 Millionen Euro.

Nach den Informationen von SPOX und GOAL will Neymar selbst gerne zum FC Barcelona zurückkehren und ist sogar bereit, sein Gehalt zu reduzieren. Seine Berater befinden sich derzeit in Gesprächen mit den Katalanen. Doch auch mit Al-Hilal finden Gespräche über einen möglichen Wechsel statt.

Aus der MLS soll es ebenfalls Interesse geben: Los Angeles FC soll ein Angebot für Neymar unterbreiten wollen.

Neymar verpasste große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison mit einer Knöchelverletzung. Insgesamt kam der 124-fache brasilianische Nationalspieler in allen Wettbewerben auf 29 Partien (18 Tore und 17 Vorlagen).