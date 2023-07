Kylian Mbappé über seinen Ehrgeiz: "Darum denken die Leute manchmal, ich sei arrogant"

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat in einem Interview erklärt, warum ihm seine Einstellung hin und wieder als Arroganz ausgelegt wird.

"Grundsätzlich bin ich ständig unzufrieden und niemals beeindruckt von dem, was ich tue", sagte der 24-jährige Stürmerstar gegenüber France Football und führte aus: "Das muss man wissen, um mich zu verstehen. Was auch immer ich erreiche, sage ich mir danach direkt, dass ich es noch einmal erreichen und sogar noch besser machen kann. Ich bin hungrig auf Erfolg. Ich will nicht in einem Team sein, um einfach nur mitzuspielen. Darum denken die Leute manchmal, ich sei arrogant. Weil ich es einfach hasse, nur dabei zu sein."

Weiter betonte Mbappé: "Es ist ganz einfach: Ich bin ein Wettkämpfer und wenn ich spiele, dann tue ich das, um zu gewinnen. Ganz egal, mit wem ich spiele, welches Trikot ich trage, wo oder wann ich spiele: Vom Gewinnen bekomme ich nie genug - vor allem dann nicht, wenn es zum Beispiel um den Champions-League-Titel geht, den ich bisher noch nie gewonnen habe."

Mbappé äußerte in dem Interview auch Kritik an den Vereinsverantwortlichen von PSG. Jene seien schließlich für die Zusammenstellung der Mannschaft zuständig, die den französischen Topklub weiterhin auf den Gewinn der Champions League warten lässt.

Ob Mbappé auch kommende Saison für PSG spielt, ist derweil weiterhin offen. Der Franzose hat dem Verein bereits mitgeteilt, dass er spätestens nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2024 gehen wird. Auch ein Wechsel zu Real Madrid schon in dieser Transferperiode ist aber wohl weiterhin möglich.