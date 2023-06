Ligue 1: PSG vor Verpflichtung von Manuel Ugarte - Ablöse wird erst 2024 fällig

PSG steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Manuel Ugarte. Entsprechende Medienberichte sind nach Informationen von SPOX und GOAL zutreffend. Der zentrale Mittelfeldspieler von Sporting CP hat am Montag seinen Medizincheck beim Meister der Ligue 1 absolviert und soll in Kürze als Neuzugang vorgestellt werden.

Der 22-Jährige kommt für die festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro. Allerdings wird diese erst 2024 fällig und taucht damit zunächst nicht in der PSG-Bilanz auf. Ugarte unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag und soll pro Jahr 3,4 Millionen Euro verdienen.

Ugarte war in den vergangenen Woche heiß begehrt. Zunächst galt er beim FC Liverpool als Neuzugang für das Mittelfeld, ehe sich Chelsea als Favorit auf die Dienste des WM-Teilnehmers aus Uruguay herauskristallisierte. Am Ende aber machte PSG das Rennen.

Neben Ugartes Transfer steht auch jener von Real Madrids Marco Asensio bevor. Der Spanier kommt ablösefrei von den Blancos, auch er hat schon seinem Medizincheck an der Seine hinter sich.

Ugarte stammt aus der Jugend von CA Félix, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte. Anfang 2021 holte ihn Famalicão für rund vier Millionen Euro Ablöse nach Europa. Ein halbes Jahr später verpflichtete ihn Sporting für sieben Millionen Euro.

© Getty Manuel Ugarte

In dieser Saison absolvierte Ugarte bislang 47 Pflichtspiele, in denen ihm ein Assist gelang. Bei der Weltmeisterschaft in Uruguay gehörte der achtfache Nationalspieler zum Kader Uruguays, kam aber nicht zum Einsatz.