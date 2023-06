Kylian Mbappé: Teilnahme an Olympia und Verzicht auf EM in Deutschland?

Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo hat die Hoffnungen auf eine Teilnahme von Superstar Kylian Mbappé (PSG) am olympischen Fußballturnier im Sommer 2024 in Paris geschürt.

Diallo erklärte: "Wir müssen die stärkste Mannschaft zusammenstellen, und wir haben alle einen Namen im Kopf, der unsere Ambitionen untermauern würde. Kylian Mbappé hat sich selbst schon zu diesem Thema geäußert. Die Olympischen Spiele sind ein Traum für jeden Sportler. Ich glaube, das wir mit unseren besten Spielern eine Mannschaft haben, die es auf einen der ersten drei Plätze schaffen kann."

"Mbappé ist jemand, der Rekorde jagt. Mit einer Goldmedaille könnte er Geschichte schreiben", so der Nachfolger des zurückgetretenen Noël LeGraët weiter.

Eine Teilnahme Mbappés an den Olympischen Spielen ginge aber womöglich auf Kosten der EM, die zuvor im Sommer 2024 stattfindet. Das Endspiel der Endrunde in Deutschland steigt nur zwölf Tage vor der Eröffnungsfeier in Paris. Außerdem beginnt die Saison in der Ligue 1 am 16. August, also nur fünf Tage nach dem Ende Olympias.

Diallo sagte dazu: "Es wird schwierig, die EM, die Olympischen Spiele und die Ligue 1 nacheinander zu spielen. Aber wir haben Olympia seit einem Jahrhundert nicht mehr bei uns gehabt." Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass Titelanwärter Frankreich ohne den seinen Kapitän bei der Europameisterschaft antritt.

Mbappé, der aus Bondy in der Nähe von Paris stammt, hatte bereits vor geraumer Zeit betont, dass er gerne bei Olympia antreten möchte. Der L'Équipe sagte er, er habe "ein starkes inneres Gefühl", was eine Teilnahme angeht: "Es ist nicht der größte Wettbewerb im Fußball, aber Sie müssen solche Spiele in ihrer Karriere gespielt haben. (...) Als ich 2012 die Olympischen Spiele in London sah, wurde mir die Bedeutung dieses globalen Wettbewerbs bewusst. Die Spiele sind DER Maßstab für den Sport, der absolute Gral, an dem sich alle Sportlerinnen und Sportler weltweit messen und mindestens einmal in ihrem Leben erleben wollen."

Beim olympischen Fußballturnier nehmen U23-Mannschaften teil, drei ältere Spieler dürfen dazu nominiert werden. Darunter fiele Mbappé, der dann 25 Jahre alt sein wird.

Bei Olympia 2021 stellten zahlreiche Klubs ihre Spieler nicht ab, Frankreich scheiterte in Tokio in der Vorrunde.