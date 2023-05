Ligue 1: PSG macht 11. Meistertitel perfekt - Lionel Messi trifft bei Remis in Straßburg

Paris Saint-Germain ist zum elften Mal in seiner Klubhistorie französischer Meister. Am vorletzten Spieltag reichte PSG ein 1:1 (0:0) in Straßburg, um Verfolger RC Lens endgültig zu distanzieren.

Weltmeister Lionel Messi schoss die Pariser in der 59. Minute nach Vorarbeit von Kylian Mbappé in Führung. Kevin Gameiro glich 20 Minuten später für die Hausherren aus.

Mit nun 85 Zählern bei einem ausstehenden Spiel ist PSG der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. RC Lens bringt es nach einem 3:0 über AC Ajaccio, dem zehnten Sieg in den letzten elf Ligaspielen, auf 81 Zähler.

Spannend ist es in der Ligue 1 noch im Kampf um die Plätze für die Europa-League- bzw. Europa-Conference-League-Qualifikation. Zudem klärt sich erst am letzten Spieltag, ob AJ Auxerre oder der FC Nantes als viertes Team absteigen muss.

Ligue 1: Die Tabelle nach 37 Spieltagen