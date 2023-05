Lionel Messi angeblich vor Wechsel nach Saudi-Arabien: Das ist dran

Es sind neue Gerüchte um einen möglichen Transfer von Lionel Messi (PSG) nach Saudi Arabien aufgetaucht: Die französische Nachrichtenagentur AFP meldet, dass der mehrere Hundert Millionen Euro schwere Wechsel "beschlossene Sache" sein soll. Sie beruft sich auf eine Quelle mit Kenntnissen von den Verhandlungen.

Der Messi-Deal ist besiegelt. Er wird nächste Saison in Saudi-Arabien spielen", hieß es. PSG hatte zuletzt lediglich betont, der argentinische Weltmeister werde seinen Vertrag bis zum 30. Juni erfüllen.

Nach Informationen von SPOX und GOAL ist allerdings noch entschieden, wie es danach weitergeht. Messi und sein Umfeld wollen erst nach dem Saisonende eine Entscheidung über den künftigen Arbeitgeber treffen.

Als Interessent galt zuletzt der saudische Rekordmeister Al-Hilal, der angeblich ein Jahresgehalt von mehreren Hundert Millionen Euro für den Tourismusbotschafter des Landes bietet. Im Wüstenstaat würde Messi (35) wieder auf seinen "ewigen" Rivalen Cristiano Ronaldo treffen, der seit Anfang des Jahres für Al-Nassr spielt.

Der FC Barcelona möchte Messi zudem gerne zurückholen, und auch MLS-Klub Inter Miami ist noch in der Verlosung.

Messi absolvierte in dieser Saison 37 Spiele für PSG, dabei erzielte er 20 Tore und gab 19 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in allen sieben Spielen seiner Albiceleste auf dem Rasen und führte sie mit zehn Scorerpunkten zum Titelgewinn.