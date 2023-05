PSG nimmt angeblich Kontakt zu Tottenham-Stürmer Harry Kane auf

Kehrt Harry Kane Tottenham in diesem Sommer den Rücken? Auch Paris soll den englischen Stürmer im Auge haben.

Paris Saint-Germain hat angeblich Kontakt zum Umfeld von Tottenham-Stürmer Harry Kane aufgenommen. Das berichtet Foot Mercato.

Demnach hat Luis Campos, strategischer Berater bei PSG, das Treffen eingefädelt. Dabei soll es darum gegangen sein, abzufragen, ob sich Kane einen Wechsel nach Paris grundsätzlich vorstellen könnte.

Neben Kane soll PSG indes auch Victor Osimhen als mögliche neue Nummer 9 im Auge haben. Da Napoli den Nigerianer allerdings wohl nicht verkaufen will, könnte Kane das realistischere Ziel sein.

Der Vertrag des 29-jährigen Engländers bei den Spurs läuft 2024 aus. Möglicherweise könnte dieser Sommer für Tottenham also die letzte Möglichkeit sein, eine ordentliche Ablösesumme für Kane zu kassieren. Diese würde wohl bei mehr als 100 Millionen Euro liegen.

Kane wird immer wieder auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Manchester United soll ebenfalls interessiert sein.

Kane spielte bereits in der Jugend für Tottenham und hat für die Londoner bisher insgesamt 433 Pflichtspiele absolviert (277 Tore).

In der laufenden Saison steht der englische Nationalstürmer derzeit bei wettbewerbsübergreifend 29 Treffern in 47 Einsätzen. Allerdings werden die Spurs kommende Spielzeit nicht in der Champions League vertreten sein. Als aktueller Tabellensiebter der Premier League ist der Sprung auf Platz vier bereits unmöglich.