PSG steht angeblich vor Verpflichtung von Sporting-Star Manuel Ugarte

Paris Saint-Germain arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Manuel Ugarte von Sporting Club. Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, soll PSG über den Spielerberater Jorge Mendes bereits mit einem Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro, was der Ausstiegsklausel entspricht, vorstellig geworden sein.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll der 22-jährige Nationalspieler aus Uruguay auf der Liste der PSG-Verantwortlichen ganz weit oben stehen, Gespräche zwischen Klub und Spielermanagement seien zudem erfolgreich verlaufen.

Neben PSG sind aber auch noch Klubs aus der Premier League wie Aston Villa und der FC Liverpool an Ugarte interessiert. Dieser besitzt bei Sporting noch einen Vertrag bis 2026.

Ugarte war im Januar 2021 für 4,1 Millionen Euro von seinem Heimatklub CA Fénix aus Uruguay nach Portugal zu FC Famalicão gewechselt. Nur ein halbes Jahr später zog er dann für 10,5 Millionen Euro weiter zu Sporting.

Der defensive Mittelfeldmann ist bei Sporting unumstrittener Stammspieler und absolvierte in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend 47 Pflichtspiele. Auffällig sind allerdings insgesamt 16 Gelbe Karten sowie eine Gelb-Rote Karte, weswegen er insgesamt schon vier Sperren absitzen musste.