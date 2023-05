PSG: Lionel Messi trainiert wieder - Suspendierung aufgehoben?

Lionel Messi ist zurück auf dem Trainingsplatz von Paris Saint-Germain und hat am Montagvormittag eine individuelle Einheit absolviert. Der französische Meister veröffentlichte ein Trainingsbild des Argentiniers bei Twitter.

Messi war vergangene Woche von PSG wegen eines vom Verein nicht genehmigten Kurztrips nach Saudi-Arabien für zwei Wochen suspendiert worden. Der 35-jährige Angreifer fehlte daher beim 3:1-Sieg im Ligaspiel in Troyes am Sonntagabend.

Einem Bericht von L'Equipe zufolge hat PSG die Suspendierung des Superstars nun aber bereits aufgehoben, sodass Messi wieder trainieren darf. Der Weltmeister soll in den kommenden Tagen auch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und könnte im nächsten Ligaspiel zuhause gegen Ajaccio am Samstag wieder mitwirken.

Messis öffentliche Entschuldigung für seine Reise soll die Gemüter innerhalb des Vereins beruhigt haben und ist möglicherweise der entscheidende Grund für seine vorzeitige Rückkehr.

Messi könnte PSG nach aktuellem Stand im Sommer ablösefrei verlassen. Nach Informationen von SPOX und GOAL will der frühere Barça-Star seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Laut der Sunday Times hat man bei den Parisern die Hoffnung auf einen Verbleib Messis aber noch nicht aufgegeben. Man wolle weiterhin geduldig abwarten, ob der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or das vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung doch noch annehmen möchte.

Sollte Messi Paris verlassen, sind neben einer Rückkehr nach Barcelona auch Transfers nach Saudi-Arabien oder in die MLS im Gespräch.