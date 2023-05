Luis Enrique ist der Top-Kandidat bei PSG auf die Nachfolge von Christophe Galtier

Luis Enrique ist nach Informationen von SPOX und GOAL der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Christophe Galtier als Trainer von Paris Saint-Germain.

Galtier betreut PSG in seiner ersten Saison und steuert mit dem Klub in der Ligue 1 erneut auf die Meisterschaft zu. Trotzdem sind die Klub-Verantwortlichen mit der Arbeit des Coaches nicht zufrieden und streben eine Trennung nach der Saison an.

Dem Trainer werden vor allem das frühe Aus im französischen Pokal und das erneute Verfehlen des Titels in der Champions League zur Last gelegt. In der Königsklasse strichen die Pariser im Achtelfinale nach zwei Niederlagen gegen den FC Bayern München die Segel.

In den französischen Medien werden einige Kandidaten für die Galtier-Nachfolge gehandelt, die besten Karten hat aber Luis Enrique, der nach der WM in Katar als Spaniens Nationaltrainer abgelöst wurde.

Nach dem Aus von Graham Potter beim FC Chelsea wurde Enrique auch bei den Blues gehandelt, doch beide Seiten konnten sich nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Zuvor war der Spanier auch als Nationaltrainer Brasiliens im Gespräch.