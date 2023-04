Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé verspricht PSG-Fans offenbar Gewinn der Champions League

Eine Andeutung für die Zukunft? Kylian Mbappé laut dem französischen Radiosender RMC Sport einer PSG-Fangruppe versprochen, mit den Parisern die Champions League zu gewinnen.

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Gianluigi Donnarumma und Achraf Hakimi besuchte der Superstar den 15. Geburtstag der PSG-Fangruppe "K-Soce Team". Bei diesem Anlass soll der 24-Jährige mit einem Megafon in Hand der Gruppe den Sieg der Champions League versprochen haben.

Da der Klub aus der französischen Hauptstadt in dieser Spielzeit im Achtelfinale am FC Bayern München scheiterte, könnte Mbappé den Henkelpott frühestens in der nächsten Saison in die Höhe stemmen. Dies könnte auf einen Verbleib des Stürmers in Paris hindeuten. Trotz seiner Mega-Vertragsverlängerung wird immer wieder über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert.

Nach dem Aus in der Königsklasse und im französischen Pokal fokussieren sich Mbappé und Co. nun auf die Meisterschaft in der Ligue 1. Nach der 0:1-Niederlage gegen Olympique Lyon beträgt der Vorsprung auf die ärgsten Verfolger aus Lens und Marseille nur noch sechs Punkte, weiter geht es für PSG am 8. April (21 Uhr) bei OGC Nizza.

Trotz der vermeintlich schwachen PSG-Saison performt Mbappé auf allerhöchstem Level: In 34 Pflichtspielen erzielte der Weltmeister von 2018 31 Tore und legte acht weitere auf.