Lionel Messi - "Lasst ihn kommen": Argentinischer Weltmeister hofft auf Transfer von La Pulga

Weltmeister Rodrigo De Paul hofft auf einen Transfer seines Nationalmannschaftskameraden Lionel Messi zu Atlético Madrid. Der Mittelfeldspieler der Rojiblancos spekuliert dabei, dass sein Klub aus der ungeklärten Zukunft des Weltfußballers Kapital schlagen könnte.

In der Radiosendung 'El Larguero' bei Cadena Ser lockte De Paul: "Hat Messi Zweifel daran, bei PSG zu verlängern? Dann lasst ihn zu Atlético kommen." Zarte Gerüchte zu einem möglichen Transfer von La Pulga zu Atlético hatte es bereits 2021 gegeben, als Messi überraschend den FC Barcelona verließ und sein Freund Luis Suárez noch für den Klub auf Torejagd ging.

Damals bestätigte Trainer Diego Simeone, dass er seinen Landsmann gerne in die spanische Hauptstadt geholt hätte. Er sagte bei Olé: "Ich erzähle Ihnen ein Geheimnis. Als all dies bei Barca passierte, haben wir Luis Suarez angerufen. Ich habe nicht Leo angerufen, sondern Luis. Ich habe mich erkundigt, wie es ihm geht, was er darüber denkt und ob es eine kleine Chance gäbe, ihn zu Atletico Madrid zu holen."

Doch nach drei Stunden sei laut Simeone schon wieder alles vorbei gewesen. "PSG war offenbar besessen von dieser Verpflichtung. Um ehrlich zu sein, hatten wir nie die Chance, ihn zu uns zu holen."

De Paul und Messi kennen sich bestens aus der Albiceleste. Zusammen gewannen sie bei der Weltmeisterschaft in Katar den Titel. Der defensive Mittelfeldspieler pflegt ein enges Verhältnis zu Messi und wird häufig als dessen "Bodyguard" bezeichnet. Unter anderem wegen einer Szene aus einem Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Honduras (3:0) im vergangenen September, als De Paul nach einem überflüssig harten Foul von Deiby Flores an seinem Kapitän vehement protestierte und diesen schützte.

De Paul schwärmte von dem Angreifer: "Er ist ein Alien. Wenn Du glaubst, er verliert den Ball, befreit er sich. Wenn Du denkst, er sieht dich nicht, legt er dir eine Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Torhüter auf."

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Wie es dann für den 35-Jährigen weitergeht, ist offen. PSG möchte grundsätzlich verlängern, zu einer Einigung führten entsprechende Verhandlungen aber noch nicht.Bei einem Abschied vom französischen Spitzenklub bieten sich dem Starstürmer diverse Möglichkeiten: MLS-Klub Inter Miami zeigt Interesse an Messi und aus Saudi-Arabien soll es von Al-Hilal eine lukrative Offerte geben. Auch eine Rückkehr zu seinem langjährigen Arbeitgeber FC Barcelona gilt als Option. Mit einer zügigen Entscheidung wird nicht gerechnet.