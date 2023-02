PSG - Virus! Sorgen bei Paris Saint-Germain werden immer größer

Die personelle Lage hat sich bei Bayerns Champions-League-Gegner PSG offenbar nochmal verschlechtert. Nun geht es nicht nur um Verletzungen.

Wie RMC Sport am Samstag berichtet, sollen sich mehrere Spieler von PSG mit einem Magen-Darm-Virus herumplagen und könnten daher mindestens für das Spiel gegen die AS Monaco am Samstag ausfallen.

Wer die betreffenden Spieler sind, war zunächst noch nicht bekannt. Sicher war im Vorfeld der Ligue-1-Partie nur, dass die zwei Topstürmer Lionel Messi und Kylian Mbappé ausfallen würden. Weiterhin fehlen derzeit Nordi Mukuiele, Renato Sanches und Marco Verratti.

Während Mbappé offenbar auch am Dienstag gegen den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ausfallen wird, sieht es bei Messi besser aus. Wie Trainer Christophe Galtier am Freitag erklärte, soll der Argentinier am Montag trotz Oberschenkelproblemen ins Training zurückkehren und zur Verfügung stehen.

