PSG-Kapitän Marquinhos wütet: "Wir sind angewidert"

Kapitän Marquinhos von Paris Saint-Germain hat mit harten Worten auf das Ausscheiden seiner Mannschaft im Achtelfinale des französischen Pokals reagiert.

"Es ist an der Zeit, den Mund zu halten. Wir wissen, dass wir uns stark verbessern müssen, wenn wir in dieser Saison etwas Großes erreichen wollen. Ein Titel, der wegfällt. Das tut weh. Wir sind angewidert", sagte er nach der 1:2-Niederlage gegen den großen Rivalen Olympique Marseille am Mittwoch. Nächste Woche empfängt PSG den FC Bayern München zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Routinier Sergio Ramos erzielte gegen Marseille mit einem Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das einzige Tor für die Gäste, bei denen Weltmeister Lionel Messi weitgehend blass blieb. Für die Südfranzosen trafen Alexis Sanchez in der 31. Minute per Foulelfmeter sowie der Ukrainer Ruslan Malinowski (57.). Kylian Mbappé fehlte verletzt.

Bereits in der vergangenen Saison war PSG im Pokal-Achtelfinale gescheitert, damals gegen OGC Nizza. Es bleibt somit der einzige Wettbewerb, an dem Messi teilgenommen hat, ohne ihn auch zu gewinnen.