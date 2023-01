Als der FC Bayern München auf RC Lens traf: Zwei Lichtblicke beim historischen Vorrunden-Aus

RC Lens hat am Neujahrstag Paris Saint-Germain die erste Ligapleite der Saison zugefügt und ist in der Ligue 1 bis auf vier Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Nun winkt die erste Champions-League-Teilnahme seit 20 Jahren - damals ging es gegen den FC Bayern München.

Das bis heute letzte Champions-League-Spiel von RC Lens stieg am 13. November 2002 im Münchner Olympiastadion. Nur etwa 22.000 Zuschauer, die Temperaturen eisig kalt und die Ausgangslage für beide Klubs den Umständen entsprechend: Der FC Bayern war in der Gruppe mit dem AC Milan und Deportivo La Coruna bereits ausgeschieden, Lens hatte nur noch geringe Chancen auf ein Weiterkommen.

Historische Relevanz besitzt das Spiel aus Sicht des FC Bayern vor allem wegen zwei Wechseln: Trainer Ottmar Hitzfeld verhalf an jenem November-Abend Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm zu ihren Profidebüts. Der 18-jährige Schweinsteiger kam in der 76. Minute für Mehmet Scholl ins Spiel, der gerade 19 gewordene Lahm folgte in der Nachspielzeit für Markus Feulner.

Die beiden Mannschaften trennten sich 3:3: Lens durfte im UEFA-Cup weiterspielen, scheiterte dort aber am späteren Sieger FC Porto. Für den sieglosen Gruppenletzten FC Bayern endete die Europapokal-Saison nur eineinhalb Jahre nach dem Königsklassen-Gewinn von 2001 vorzeitig. Nie zuvor oder danach verabschieden sich die Münchner bereits nach der Gruppenphase aus der Champions League.

Roy Makaay empfahl sich mit La Coruna gegen den FC Bayern

Gegen Lens gelangen immerhin zwei Unentschieden, gegen Milan und La Coruna verlor der FC Bayern gar jeweils beide Spiele. Genau wie das Remis gegen Lens mit den Debüts von Schweinsteiger und Lahm hatten aber auch die Pleiten gegen La Coruna einen positiven Nebeneffekt. So wurde der FC Bayern nämlich auf Roy Makaay aufmerksam, der in den beiden Duellen insgesamt viermal traf.

Nach einer wochenlangen Transferposse wechselte der niederländische Stürmer im darauffolgenden Sommer für 19,75 Millionen Euro zum FC Bayern. Schweinsteiger etablierte sich schnell bei den Profis, Lahm kehrte nach einer Leihe zum VfB Stuttgart 2005 zurück und avancierte später sogar zum Kapitän. Als das Duo den FC Bayern 2013 zum Triple führte, hatte Makaay den Klub längst wieder verlassen.

© imago images Bastian Schweinsteiger feierte beim Champions-League-Spiel gegen RC Lens am 13. November 2002 sein Profidebüt.

Lens: Fall und Wiedergeburt des Traditionsklubs

Mit Lens ging es nach dem Champions-League-Aus unterdessen bergab. Auf den Abstieg von 2008 folgten Jahre als Fahrstuhlmannschaft, ehe sich der Klub in Folge des dritten Wiederaufstiegs 2020 wieder in der Ligue 1 etablierte. Nach zwei siebten Plätzen ist die Mannschaft von Erfolgstrainer Frank Hause aktuell erster Verfolger von Paris Saint-Germain. Am Neujahrstag gelang im direkten Duell ein 3:1-Sieg, der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt nur vier Punkte.

International bekannte Namen umfasst Lens' Kader kaum: Der gefährlichste Torschütze Lois Openda (22) schaffte es immerhin in Belgiens WM-Kader. Bester Scorer ist Mittelfeldspieler Florian Sotoca (31). Er verbrachte die ersten Jahre seiner Karriere im Amateurbereich und verkaufte nebenher Schuhe. Einen Stammplatz in der Innenverteidigung hat Kevin Danso (24), bis Sommer 2021 beim FC Augsburg aktiv. Mit elf Gegentoren in 17 Spielen stellt Lens die beste Defensive der Ligue 1. Ein weiteres großes Plus der Überraschungsmannschaft sind ihre Fans.

Die Industriestadt Lens im äußersten Nordosten Frankreichs hat nur rund 31.000 Einwohner - und damit weniger, als das Stade Bollaert-Delelis Zuschauer fasst. Trotzdem ist es meist ausverkauft: RC Lens zählt zu den großen französischen Traditionsklubs, seine Anhänger gelten als besonders leidenschaftlich. Jetzt hoffen sie auf den zweiten Meistertitel nach 1998 - oder wenigstens eine Rückkehr in die Champions League.