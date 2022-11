Kylian Mbappé wollte Aurélien Tchouaméni von PSG-Wechsel überzeugen

Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni von Real Madrid hat verraten, dass sein Landsmann Kylian Mbappé ihn im vergangenen Sommer von einem Wechsel zu Paris Saint-Germain überzeugen wollte.

"Ich hatte eine interessante Unterhaltung mit Kylian", sagte Tchouaméni der L'Équipe. "Er wollte wissen, wie meine Pläne sind. Ich habe ihn das gleiche gefragt. Als er im Juni dann entschied, in Paris zu bleiben, versuchte er mich - gemeinsam mit Presnel Kimpembe - zu PSG zu locken und sie sagten: 'Du musst auch zu uns kommen!' Aber meine Entscheidung stand bereits."

Der junge Franzose war im Sommer eines der begehrtesten Talente auf dem Markt. Real Madrid bekam letztlich den Zuschlag und überwies 80 Millionen Euro an die AS Monaco. Durch Boni kann die Ablösesumme sogar auf 100 Millionen Euro steigen.

Bei den Königlichen kam Tchouaméni in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, dabei gelangen dem 22-Jährigen zwei Vorlagen. Gemeinsam mit Mbappé wird der 14-fache Nationalspieler nun mit Frankreich an der WM 2022 in Katar teilnehmen.