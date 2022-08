PSG: Fünf Fragen zum Streit zwischen Kylian Mbappé und Neymar: Die Geister, die ich rief

Trotz sportlichem Erfolg ist die Stimmung bei PSG schlecht. Die beiden Superstars Kylian Mbappé und Neymar kämpfen nicht erst seit dem etwas kindischen Elfmeter-Streit zuletzt im Spiel gegen Montpellier um die Position des Anführers bei Paris Saint-Germain. Die Verantwortlichen von PSG haben sich selbst eingebrockt, dass es soweit gekommen ist. SPOX beantwortet fünf Fragen zum Drama mit Ansage.

Kylian Mbappé vs Neymar: Was ist zuletzt passiert?

Bei PSG scheint die Stimmung in der Kabine schon nach dem zweiten Spieltag der Ligue 1 am Tiefpunkt. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der Hauptgrund das Verhältnis der beiden Superstars Kylian Mbappé und Neymar. Besonders deutlich wurde das beim 5:2-Erfolg der Pariser gegen Montpellier. Mbappé verschoss in der ersten Hälfte einen Elfmeter und sollte bei einem erneuten Strafstoß durch Neymar ersetzt werden. Der Franzose diskutierte, konnte sich aber nicht gegen den Brasilianer durchsetzen.

Später lief Mbappé bei einem Konter einfach nicht mehr mit, weil dieser nicht über seine Seite lief. Als Vitinha den Ball lieber zu Lionel Messi spielte, winkte er ab. Beide Szenen kamen freilich überhaupt nicht gut bei der Mannschaft an. Neymar revanchierte sich später mit einem Like unter dem Tweet eines Fans, dass er eigentlich immer der Elfmeterschütze bei PSG sein sollte. Das Drama war perfekt.

Die Entscheidung, Neymar den zweiten Elfmeter ausführen zu lassen, kam vom Trainer Christophe Galtier. Der 55-Jährige hat diese Saison die schwere Aufgabe, das Superstar-Ensemble bei Laune zu halten. Wie schwer diese Aufgabe wirklich ist, hat sich nun gezeigt. Mbappé will nämlich mehr als nur erfolgreichen Fußball spielen.

PSG: Was will Kylian Mbappé?

Bei seiner überraschenden Vertragsverlängerung im Mai - er hatte Real Madrid schon mündlich einen Wechsel zugesagt - bekam der Stürmer noch die Zusage, der unangefochtene Protagonist an der Seine zu sein. Und zwar auf allen Ebenen. Mbappé gilt seitdem als mächtigster Fußballer der Welt.

Mbappé will der uneingeschränkte Anführer in einem Team voll von natürlichen Superstars sein. Das ist allerdings ein schwieriges Unterfangen. Mit Lionel Messi und Sergio Ramos sind neben Neymar bereits weitere Spieler im Kader, die es gewohnt sind, ihre Teams anzuführen. Klar, Mbappé hat durch seine sportliche Qualität automatisch eine starke Stimme in der Kabine, aber dies durch einen Vertrag zu erzwingen, gestaltet sich wohl schwierig. Mbappé hat womöglich den Eindruck, dass er nicht genügend ernst genommen wird.

Dass eine Entscheidung des Trainer, wie bei diesem Elfmeter, zu einer solch heftigen Reaktion des Stars führt, zeigt, wie frustriert und sauer der 23-Jährige über die Situation in der Mannschaft ist. Der sportliche Erfolg ist dabei offensichtlich egal. Denn der Start in die Saison war für PSG ein voller Erfolg.

© imago images Kylian Mbappe entschied sich überraschend für einen Verbleib bei PSG.

PSG: Wer ist verantwortlich für den Konflikt der Superstars?

Allerdings war von einem angeblichen Mitspracherecht von Mbappé im Vorfeld der Saison nichts zu merken. Es gab zahlreiche Gerüchte um Forderungen des Stars für Verstärkungen. Am hartnäckigsten war wohl der Wunsch nach Landsmann Ousmane Dembélé. Der verlängerte aber beim FC Barcelona und PSG holte sich stattdessen lieber Vitinha, Nuno Mendes oder Renato Sanches. Zweiterer war zuvor schon für ein Jahr ausgeliehen.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hatte vor Beginn der Saison das Ende der Bling-Bling-Ära und einen Aufbruch zum sportlichen Erfolg versprochen. "Für die nächste Saison ist das Ziel klar: jeden Tag 200 Prozent arbeiten. Wir müssen wieder demütig werden. Wer in seiner Bequemlichkeit bleiben will, wer nicht kämpfen will, der bleibt draußen", sagte Al-Khelaifi damals zu Le Parisien. Seine Worte sind nicht allzu gut gealtert. Sonst müsste Mbappé konsequenterweise draußen bleiben.

Schon bei der Kaderplanung musste PSG zumindest im Hinterkopf haben, dass die Kompetenz-Forderungen von Mbappé nur schwer umzusetzen sein würden. Denn bevor man Mbappé überzeugen konnte, verlängerte man mit Neymar, noch immer der teuerste Spieler der Welt, bis 2025. Dass der Brasilianer ein ganz besonderes Verhältnis zu Entscheidungen über Elfmeterschützen hat, müsste PSG eigentlich bestens bekannt sein.

Bereits in Neymars erster Saison an der Seine - 2017 - kam es zum Streit mit dem damaligen Stürmer Edinson Cavani. Es ging natürlich ebenfalls um einen Elfmeter. Diesmal wollte Neymar den Strafstoß, statt des Teamkollegen, ausführen. Klarer Verstoß gegen die Hackordnung. Das konnte Cavani nicht zulassen und trat selbst an. Der Disput ging dann in der Kabine weiter. Die beiden Streithähne konnten in der Folge nie die Gerüchte um ihre gegenseitige Antipathie entkräften.

Man weiß nicht, ob die Zugeständnisse für Mbappé mit dem Rest der Mannschaft abgestimmt waren. Deutlich ist aber zu erkennen, dass sich der alte Leitwolf Neymar nicht von dem jungen Anwärter verdrängen lassen will. PSG muss sich hier entweder Naivität oder mangelnde Kommunikation vorwerfen lassen. So oder so: Die Vertragsverlängerung von Neymar Anfang Mai könnte sich als Fehler herausstellen.

Milliarden für zu viel Bling Bling: Die PSG-Rekordtransfers im Check © getty 1/22 2011 stieg Katar bei Paris Saint-Germain ein, seither wurden Milliarden investiert. Doch trotz Verpflichtungen wie Neymar und Kylian Mbappe blieb der Traum vom CL-Titel bislang unerfüllt. Waren die PSG-Rekordtransfers wirklich ihr Geld wert? Der Check. © getty 2/22 GONCALO GUEDES (2016/17 für 30 Mio. Euro von Benfica): Kam im Winter, spielte aber nur ein halbes Jahr für PSG. Wurde dann an Valencia verliehen und startete dort durch. PSG verkaufte Guedes mit 10 Mio. Gewinn. Note: 5. © getty 3/22 IDRISSA GUEYE (2019/20 für 30 Mio. Euro vom FC Everton): Der Mittelfeldspieler nimmt im Pariser Starensemble eine eher unscheinbare Rolle ein. Kommt aber auf seine Einsätze, schon 111 an der Zahl. Note: 3. © getty 4/22 EZEQUIEL LAVEZZI (2012/13 für 30 Mio. Euro von der SSC Neapel): Konnte zunächst an seine früheren Leistungen anknüpfen, hatte später zunehmend Probleme, sich im Star-Kader zu behaupten. Ging 2016 nach China. Note: 3,5. © getty 5/22 MARQUINHOS (2013/14 für 31,4 Mio. Euro von der AS Rom): Seit Jahren eine feste Größe in der Pariser Defensive, übernahm nach Thiago Silvas Abgang 2020 die Kapitänsbinde. Note: 1,5. © getty 6/22 ABDOU DIALLO (2019/20 für 32 Mio. Euro von Borussia Dortmund): Nach einer durchwachsenen BVB-Saison legte PSG eine ordentliche Stange Geld für den Verteidiger hin. Rechtfertigte diese Summe nicht wirklich. Note: 4. © getty 7/22 NICOLAS ANELKA (2000/01 für 34,5 Mio. Euro von Real Madrid): Debütierte als 16-Jähriger für PSG. Bei seiner Rückkehr unterschrieb das spätere Enfant terrible für sieben Jahre, ging schon nach einem halben nach einem Zoff mit Coach Fernandez. Note: 5. © getty 8/22 JULIAN DRAXLER (2016/17 für 36 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg): Seit fünfeinhalb Jahren trägt Draxler das PSG-Trikot. In 198 Spielen gelangen ihm 26 Tore. In der Star-Offensive hat er aber einen schweren Stand. Note: 3,5. © getty 9/22 THILO KEHRER (2018/19 für 37 Mio. Euro vom FC Schalke 04): Im DFB-Team unter Hansi Flick war der Defensiv-Allrounder zuletzt gesetzt. In Paris muss er mehr um seinen Platz kämpfen. Note: 3,5. © getty 10/22 NUNO MENDES (2022/23 für 38 Mio. Euro von Sporting): Der Linksverteidiger war schon in der Vorsaison ausgeliehen - und überzeugte offenbar die Verantwortlichen, die den Portugiesen fest verpflichteten. Note: 3. © getty 11/22 LEANDRO PAREDES (2018/19 für 40 Mio. Euro von Zenit St. Petersburg): Der Mittelfeldspieler hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, war daher häufiger außen vor. Note: 4. © getty 12/22 LUCAS MOURA (2012/13 für 40 Mio. Euro vom FC Sao Paulo): Spielte vor allem unter Unai Emery 2016/17 eine starke Saison mit 19 Pflichtspieltoren. Ging nach fünf Jahren in Paris Anfang 2018 zu den Spurs. Note: 2,5. © getty 13/22 VITINHA (2022/23 für 41,5 Mio. Euro vom FC Porto): Der Mittelfeldakteur spielte sich mit starken Leistungen für den FC Porto in den Fokus. Nun muss er sich im Pariser Starensemble behaupten. Ohne Bewertung. © getty 14/22 JAVIER PASTORE (2011/12 für 42 Mio. Euro von US Palermo): Der Mittelfeldallrounder war viele Jahre Leistungsträger, trug sieben Jahre das PSG-Trikot und bestritt 269 Spiele (45 Tore). Note: 2. © getty 15/22 THIAGO SILVA (2012/13 für 42 Mio. Euro von der AC Mailand): Wurde bei PSG zu einem der besten Innenverteidiger weltweit, holte in 8 Jahren 23 Titel und führte das Team als Kapitän an. Ging 2020 zum FC Chelsea. Note: 1,5. © getty 16/22 DAVID LUIZ (2014/15 für 49,5 Mio. Euro vom FC Chelsea): PSG machte den Brasilianer zum bis dato teuersten Abwehrspieler überhaupt. Richtig Fuß fasste er in Paris nicht, nach nur zwei Jahren ging’s zurück zu Chelsea. Note: 4. © getty 17/22 MAURO ICARDI (2020/21 für 50 Mio. Euro von Inter Mailand): Nach erfolgreicher Leihe fest verpflichtet, bestimmte später vor allem wegen seines Zoffs mit Ehefrau Wanda Nara die Schlagzeilen. Note: 4. © getty 18/22 ANGEL DI MARIA (2015/16 für 63 Mio. Euro von Manchester United): Nach sieben erfolgreichen Jahren trennen sich nun ablösefrei die Wege. Di Maria blickt auf starke 93 Tore und 119 Assists im PSG-Trikot zurück. Note: 2. © getty 19/22 EDINSON CAVANI (2013/14 für 64,5 Mio. Euro von der SSC Neapel): "El Matador" ging insgesamt sieben Jahre für Paris auf Torejagd, markierte genau 200 Treffer. Auch unvergessen: sein Zoff mit Neymar um einen Elfer. Note: 1,5. © getty 20/22 ACHRAF HAKIMI (2021/22 für 66,5 Mio. Euro von Inter Mailand): Schaffte beim BVB den Durchbruch, landete über Inter in Paris. Auch dort auf der rechten Außenbahn eine feste Größe. Note: 2. © getty 21/22 KYLIAN MBAPPE (2018/19 für 180 Mio. Euro von der AS Monaco): Zunächst ausgeliehen, dann fest verpflichtet. Entwickelte sich zu einer Identifikationsfigur bei PSG. Mit seiner Entscheidung für Paris und gegen Real setzte er ein Zeichen. Note: 1. © getty 22/22 NEYMAR (2017/18 für 222 Mio. Euro vom FC Barcelona): Sportlich lieferte er durchaus, erzielte 100 Tore in 144 Spielen. Fraglich, ob weitere hinzukommen. Boss al-Khelaifi will weniger Bling-Bling, da dürfte sich Neymar angesprochen fühlen. Note: 2,5.

PSG: Könnte Neymar den Klub jetzt noch verlassen?

Schließlich hieß es bereits 17 Tage nach der offiziellen Verkündung, dass PSG ihn bei einem passenden Angebot wieder ziehen lassen würde. Schon damals war das schlechte Verhältnis zwischen Mbappé und Neymar der Grund für diese Überlegung. Spätestens da muss man sich über die Gefahr eines Dramas, wie es eben jetzt passiert, bewusst gewesen sein.

Ein Abschied noch in diesem Sommer von Neymar ist aber äußerst unwahrscheinlich. Der 30-Jährige zeigt keinerlei Anzeichen, dass er Paris vorzeitig verlassen wollen würde. "Es ist mir eine große Freude, das Abenteuer bei PSG zu verlängern. Ich bin sehr glücklich in Paris", sagte Neymar nach der Unterzeichnung.

Abnehmer würde es wohl ohnehin keine mehr geben. Ernsthaftes Interesse kommt wohl nur von Newcastle United. Der neureiche Klub ist für Neymar aber keine Option. Ein Traumziel des Brasilianers ist es, in der MLS zu spielen. Aber auch dieses Szenario erscheint noch etwas früh und ist wohl eher unwahrscheinlich.

PSG: Wer muss das Problem jetzt lösen?

Die beiden Streithähne werden also wohl aller Voraussicht nach noch eine Zeit miteinander auskommen müssen. Die Verantwortlichen von PSG haben ihrem neuen Trainer damit einen Bärendienst erwiesen. Denn die Aufgabe, das Problem zu lösen, fällt jetzt in den Aufgabenbereich Galtiers.

Laut L'Équipe merkt man der gesamten Mannschaft die gereizte Stimmung an. Der Coach muss jetzt ausbaden, was die Bosse entweder nicht als Problem sahen oder nicht sehen wollten. Hilfe bekommt Galtier offenbar von Sergio Ramos. Der Spanier, der selbst eine sehr komplizierte erste Saison bei PSG hinter sich hat, soll die Rolle des Streitschlichters übernommen haben.

Es wirkt schon fast etwas unfair für Galtier, dass der tolle Saisonstart nun so stark in den Hintergrund rückt. Der Trainer muss sich mit dem Konflikt der beiden Streithähne beschäftigen, statt sich mit Taktiken oder gegnerischen Teams zu beschäftigen. Seine Fähigkeiten als Streitschlichter könnten letztlich über den Erfolg der Saison entscheiden.

© getty Christophe Galtier ist der neue Trainer von PSG.

