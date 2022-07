PSG-Star Neymar kündigt an: "Ich will bleiben"

Topstar Neymar hat aus seiner Sicht den Spekulationen über seine sportliche Zukunft bei Paris St. Germain vorläufig ein Ende gesetzt. "Ich will beim Klub bleiben. Bis zu diesem Moment hat der Klub nicht mit mir über einen Wechsel gesprochen, also weiß ich nicht, was ihre Pläne mit mir sind. Aber ich muss niemandem etwas beweisen", erklärte der Brasilianer.

Der Superstar äußerte sich zu seiner persönlichen Situation nach dem 3:0-Sieg des französischen Meisters bei einem Testspiel vor 61.000 Zuschauern in Tokio gegen die Urawa Red Diamonds.

Der Vertrag des 30-Jährigen bei PSG läuft noch bis 2025. Die neue sportliche Führung mit Direktor Luis Campos und Trainer Christophe Galtier hatte sich zuletzt zurückhaltend über die Zukunft Neymars geäußert.

"Ich weiß nicht, was in naher Zukunft passieren wird. Ich habe mit ihm kein Einzelgespräch über seine Situation geführt. Neymar hat aber seit Saisonbeginn gut gearbeitet und ist sehr fit. Er scheint mir auch glücklich zu sein", sagte Galtier in der japanischen Hauptstadt.