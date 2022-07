Offiziell: PSG verpflichtet Sturm-Talent Hugo Ekitike

Paris Saint-Germain hat Hugo Ekitike von Stade Reims verpflichtet. Das gab der französische Meister am Samstagabend offiziell bekannt. Mit den Einzelheiten des Deals überraschten die Pariser.

Denn sie kaufen den 20-jährigen Ekitike nicht sofort, sondern leihen ihn erst einmal für die kommende Saison nur aus. Ähnlich waren die Pariser auch bei Kylian Mbappe verfahren, den sie aus Monaco holten.

Für Ekitike haben sie sich eine Kaufoption gesichert, die sie aller Voraussicht nach ziehen werden. Dann würden nach Informationen von SPOX und GOAL 28,5 Millionen Euro als Fixbetrag fällig, dazu könnten noch 6,5 Millionen Euro an Boni kommen. Auf Ekitike wartet in Paris ein Fünfjahresvertrag.

"Mein Herz hat sich für Paris entschieden. Das ist der Klub, in dem die größten Spieler spielen und in dem es das Bestreben gibt, alle Titel in allen Wettbewerben zu holen", sagte Ekitike.

Neben zahlreichen Vereinen aus England sollen sich vor Wochen auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund mit Ekitike beschäftigt haben.