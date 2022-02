PSG verliert überraschend in Nantes - Neymar scheitert vom Punkt

Das Star-Ensemble von Paris St. Germain hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid in der heimischen Ligue 1 eine unerwartete Niederlage kassiert. Mit dem gefürchteten Sturmtrio Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar in der Startelf verlor der Tabellenführer am 25. Spieltag beim FC Nantes mit 1:3 (0:3).

Randal Kolo Muani (4.), Quentin Merlin (16.) und Ludovic Blas (45.+6/Handelfmeter) schockten die Hauptstädter, die erstmals seit zwölf Jahren wieder in einem Ligaspiel drei Gegentore in der ersten Halbzeit kassierten.

PSG, das in der Königsklasse am Dienstag die Madrilenen im Achtelfinal-Hinspiel 1:0 geschlagen hatte, vergab in einem Spiel mit offenem Visier zahlreiche hochkarätige Chancen.

Neymar (47.) verkürzte zwar kurz nach der Pause, die Chance zum 2:3 vergab der Brasilianer mit einem schwach geschossenen Elfmeter aber kläglich (59.). PSG erhöhte in der Folge den Druck weiter, unter anderem der eingewechselte Ex-Weltmeister Julian Draxler brachte weiteren Schwung.

Trotz der zweiten Saisonniederlage liegt die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino komfortabel an der Spitze. Verfolger Olympique Marseille kann am Sonntag auf zehn Punkte verkürzen.

Verratti und Leonardo gehen auf Schiri los

Im Anschluss an die Partie erhob Paris' italienischer Europameister Marco Verratti bei Canal+ schwere Vorwürfe gegen den Schiedsrichter: "Wie ist es möglich, dass wir zehn gelbe Karten bekommen? Mit dem Schiedsrichter kann man nicht reden, man kann nichts machen. Man kann überhaupt nicht mit dem Schiedsrichter reden."

PSG-Sportchef Leonardo unterstellte Schiedsrichter Mikael Lesage, mit zweierlei Maß gemessen zu haben: "Ich will nicht jammern. Wir haben verdient verloren. Aber gegen uns gibt es den Wunsch zu sagen: 'Ich pfeife gegen dich'."

Die Gemüter der Pariser erhitzten sich vor allem an den Schiedsrichterentscheidungen in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Zunächst nahm der VAR eine Rote Karte wegen einer vermeintlichen Notbremse von Nantes' Dennis Appiah korrekterweise wieder zurück, dann entschied der Video-Referee auf Handspiel von Paris' Georginio Wijnaldum und Elfmeter, der das 3:0 für die Hausherren brachte. Appiah hätte für sein Foul an Mbappe, das zum von Neymar verschossenen Elfer führte, aber durchaus die Gelb-Rote Karte sehen können.

Sechs Gelbe Karten verteilte Lesage insgesamt an die Spieler von PSG für unterschiedliche Vergehen.