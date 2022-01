PSG gegen Olympique Lyon, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain gastiert in der Ligue 1 heute bei Olympique Lyon. Wie Ihr das PSG-Ensemble um Kylian Mbappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bleibt Paris Saint-Germain auch im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen? Der Spitzenreiter der französischen Ligue 1 muss am 20. Spieltag bei Olympique Lyon antreten. Das hört sich eigentlich nach einem Top-Duell an, in Realität ist es das allerdings eher weniger.

OL befindet sich nach 19 Spieltagen nämlich auf einem enttäuschenden 13. Tabellenplatz, was das Ensemble um Kylian Mbappe natürlich erst recht zum klaren Favoriten macht. Satte 22 Punkte trennen die beiden Mannschaften derzeit.

PSG wird zwar auf Mbappe setzen können, allerdings unter anderem auf Lionel Messi und Gianluigi Donnarumma verzichten müssen. Beide gehören zu denjenigen, die sich im Lager des Starensembles mit dem Coronavirus infiziert haben. Neymar ist derweil nach seiner Verstauchung des linken Knöchels mit Bänderverletzung weiterhin außen vor, ins Training zurückkehren soll er Ende Januar.

Das Duell zwischen Lyon und Paris findet am heutigen Sonntag, den 9. Januar statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Hier bekommt Ihr nun alle Informationen, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty Kylian Mbappe ist noch bis zum 30. Juni an PSG gebunden, wird dann wohl wechseln.

PSG gegen Olympique Lyon, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Ihr habt Glück: Das Duell zwischen den Parisern und Lyon läuft in Deutschland zwar nicht im Free-TV, dafür aber im Livestream bei DAZN. Der kostenpflichtige Streamingdienst hält die Rechte an der Ligue 1, weshalb dort heute auch PSG gezeigt wird.

Wenige Minuten vor dem Anpfiff beginnt die Übertragung, es melden sich dann Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge.

Um DAZN nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Entscheiden könnt Ihr Euch hierbei zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Ersteres kostet 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden möchtet, zahlt Ihr 149,99 Euro.

Neben der französischen Meisterschaft bekommt Ihr bei DAZN live auch die spanische Liga, die italienische Liga sowie etliche Partien der Bundesliga und der Champions League geboten. Über den Fußball hinaus sendet der Streamingdienst unter anderem US-Sport mit der NBA oder der NFL sowie Tennis, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA und mehr.

PSG gegen Olympique Lyon, Übertragung: Ligue 1 heute im Liveticker

Ebenso wie bei DAZN werdet Ihr auch hier bei SPOX während der Partie darüber informiert, wie es läuft, wer besser ist, wie es steht. Die Begegnung seht Ihr hier zwar nicht im Livestream, verfolgen könnt Ihr sie dafür im Liveticker.

PSG gegen Olympique Lyon, Übertragung: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Olympique Lyon - Paris Saint-Germain

Olympique Lyon - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Ligue 1

Ligue 1 Spieltag: 20

20 Datum: 9. Januar 2022

9. Januar 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Parc Olympique Lyonnais, Lyon

Parc Olympique Lyonnais, Lyon TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

