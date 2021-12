Auswärtsspiel-Kolumne: Wie PSG-Sportdirektor Leonardo seine Mitstreiter verrückt macht

Leonardo Nascimento de Araujo war einer der besten Spielmacher seiner Zeit, der seine schillernde Persönlichkeit auch für seine zweite Karriere als Trainer und Sportfunktionär nutzte. Doch der Brasilianer mutierte zu einem gewieften Machtmenschen, der nun auch bei Paris Saint-Germain wieder unter Beobachtung steht.

Ali Safak Öztürk kennt es nicht, kleine Brötchen zu backen. Wenn es pompös und auffällig geht, dann läuft es so. Zurückhaltung ist was für Turnbeutelvergesser. Der erst 37 Jahre alte Geschäftsmann ist Miteigner der größten Tankstellenkette der Türkei, den Sitz hat er von seinem Vater geerbt. Außerdem ist er Besitzer des luxuriösesten Hotels des Landes. Barack Obama, Jennifer Lopez und Co. gehörten in Antalya schon zu den Gästen.

Apropos Lopez: Die amerikanische Pop-Ikone ist seit 2019 in Besitz eines Trikots von Antalyaspor. Feierlich überreicht von - na klar - Öztürk, der damals Präsident des Klubs war und die Gunst der Stunde nutzte, auch ein bisschen Werbung für seinen Klub zu machen. Leonardo Nascimento de Araujo war da schon längst wieder weg. Auch er bekam im September 2017 ein Trikot von Öztürk, als er den Brasilianer als neuen Trainer vorstellte.

Aber Leonardo sollte mehr sein: "Er soll uns in höhere Sphären führen. Nicht in der Tabelle, sondern den gesamten Klub. Er soll die Infrastruktur, die Abläufe, die Wahrnehmung, das Marketing, die Strategie nach oben führen. Wir erwarten, dass er in allen Bereichen des Klubs Einfluss nimmt. Er ist nicht nur ein Trainer, er bedeutet viel mehr für uns", sagte der Präsident damals.

Zwei Monate später erklärte Öztürk seinen Rücktritt. Die Schuld allein auf Leonardo zu schieben, wäre natürlich arg vermessen. Aber Leonardo lieferte nicht mal ansatzweise das ab, was sich der Klub von ihm erhoffte.

Leonardo stürzte mit Antalyaspor ab

Insider erzählten hinterher, dass Leonardo die Aufgabe ziemlich lustlos angegangen war. Taktische Besprechungen mit der Mannschaft, in der sich illustre Namen wie Samuel Eto'o oder Samir Nasri tummelten, sollen sich auf einen handgeschriebenen DIN-A4-Zettel, den Leonardo mehr oder weniger vorlas (oder vorlesen ließ) und so die Mannschaft aufs Feld schickte, beschränkt haben.

In acht Spielen holte er nur zwei Siege und stürzte in den Abstiegskampf ab. Die Träume, dass der schillernde Name, der einst bei Milan, Paris Saint-Germain, Brasilien und Co. spielte und der unter anderem Milan und Inter trainierte, Antalya zu einer Fußballmarke mache, waren schnell dahin.

Leonardo hat einen viel zu großen Namen und ein viel zu großes Netzwerk, dass der Brasilianer durch eine schlechte Erfahrung in der Türkei einen Imageschaden davongetragen hätte. Aber ganz untypisch sind die Ereignisse aus Antalya nicht.

PSG-Coach Pochettino wirkt nicht mehr so begeistert

Leonardos Wirken wird fast bei allen seinen Stationen von einem ungemütlichen Unterton begleitet. Ob bei Milan, Inter oder beide Male bei Paris Saint-Germain: Leonardo ist eine Figur, deren Wirkung auch immer zwischen den Zeilen zu lesen ist. Bezeugen können das einige: Da wäre beispielsweise Thomas Tuchel, den Leonardo am Ende regelrecht bekriegt hatte, bis er eine Gelegenheit fand, den Deutschen loszuwerden. Dazu aber später mehr.

Und auch Mauricio Pochettino, der damals als Wunschlösung von Leonardo für die Tuchel-Nachfolge galt, wirkt längst nicht mehr so begeistert wie anfangs. Ihm wurde zuletzt ein Interesse an einem Wechsel zu Manchester United nachgesagt. Im Sommer, wenn Ralf Rangnick aufhört und als Berater weitermacht, könnte das wieder zum Thema werden.

Leonardo wiegelt aber noch ab: "Wir wollen nicht, dass Pochettino geht. Er hat nie darum gebeten, uns verlassen zu dürfen und uns hat auch kein anderer Klub seinetwegen kontaktiert." Hört man jedoch Pochettino zu, spricht da kein Trainer, der Woche für Woche Messi, Neymar und Mbappe gleichzeitig aufstellen darf und Di Maria, Icardi und Co. noch als Backup hat.

Platzsturm, Flaschenwurf, Schiri-Attacke: Die größten Ligue-1-Skandale © getty 1/34 Nach einem Flaschenwurf auf Dimitri Payet wurde die Ligue-1-Partie zwischen Olympique Lyon gegen Olympique Marseille abgebrochen. Es war nur ein Kapitel von vielen Skandalen in Frankreichs Top-Liga. Eine Auswahl. © getty 2/34 21. November 2021: Payet hatte sich in der dritten Minute den Ball für eine Ecke zurechtgelegt, ehe aus dem Lyon-Block eine wohl mit Wasser gefüllte Flasche geworfen wurde und ihn am Kopf traf. Der 34-Jährige ging zu Boden … © getty 3/34 … und wurde umgehend behandelt. Schiedsrichter Ruddy Buquet sah sich gezwungen, die Partie zu unterbrechen. Die Teams gingen in ihre Kabinen. Auch Payet, mit einem Eisbeutel an der Schläfe, konnte den Platz eigenständig verlassen. © getty 4/34 Nachdem sich der Präfekt von Lyon und die ortsansässigen Behörden erst für eine Fortführung des Spiels ausgesprochen hatten, war der französische Verband gegen eine Fortsetzung. Dennoch kehrten die Gastgeber zurück auf den Platz. © imago images 5/34 Allerdings nicht von langer Dauer, weil das gesamte OM-Team geschlossen im Kabinentrakt blieb. Zwei Stunden nach dem Vorfall wurde die Partie aufgrund von fehlender Sicherheit für die Spieler letztlich abgebrochen. © getty 6/34 Der Stadionsprecher gab zudem an, dass der für den Flaschenwurf verantwortliche Fan festgenommen wurde. Es handele sich um "eine Einzeltat", hieß es weiter. Lyons Präsident Jean-Michel Aulas beschuldigte die OM-Spieler daraufhin, … © getty 7/34 … dass sie Einfluss auf Schiedsrichter Buquet genommen hätten. Es habe "gewalttätige Reaktionen von den Spielern und Trainern" gegeben, nachdem er das Spiel fortsetzen wollte. Alvaro Gonzalez habe eine Tür in den Katakomben zerstört. © getty 8/34 "Sie forderten den Referee auf, nach Payet zu schauen. Unser Arzt sagte zu mir, dass es bei ihm aber mehr Angst als Schmerz sei", sagte Aulas. Bedenklich: das war die bereits dritte Spielunterbrechung in dieser noch jungen Ligue-1-Saison. © imago images 9/34 22. August 2021: Auch beim Derby zwischen Nizza und Marseille stand Payet im Mittelpunkt. Es war zu heftigen Ausschreitungen gekommen, weil er als Reaktion eine Plastikflasche zurück in Richtung Heim-Publikum geworfen hatte. © imago images 10/34 Von der Tribüne hatte es regelrecht Wurfgeschosse gehagelt. Auch in Nizza ging Payet zu Boden, weil eine Flasche ihn traf. Aber nur kurz - und er wehrte sich. Es folgten Tumulte und unschöne Szenen, die nichts im Fußball zu suchen haben. © imago images 11/34 Die aufgebrachten und gewaltbereiten Anhänger der Gastgeber stürmten das Spielfeld und konnten nur unter Mithilfe einer Vielzahl an Ordnern in gelben Westen sowie schlichtenden Spielern zurückgehalten werden. © getty 12/34 Die Vorfälle seien "eine Beleidigung für den Fußball", sagte Sportministerin Roxana Maracineanu. Die L'Equipe schrieb von einer "Schande" und titelte in Großbuchstaben: "Unerträglich! Auch hier weigerten sich die OM-Profis, weiterzuspielen. © getty 13/34 Zudem wurden Matteo Guendouzi sowie Luan Peres verletzt, hatten Würgemale im Halsbereich. Payet erlitt Blessuren am Rücken. Die Partie wurde schließlich auf neutralem Boden unter Ausschluss der Öffentlichkeit wiederholt. © imago images 14/34 Das Gremium verhängte außerdem zwei Punkte Abzug gegen Nizza, wobei ein Zähler zur Bewährung ausgesetzt war. Die beiden Mannschaften trennten sich am 27. Oktober 1:1. Payet traf für Marseille. Ein immerhin versöhnlicher Abschluss. © getty 15/34 18. September 2021: Wieder war Lille involviert, der Impuls kam aber von den Fans des Gastgebers: RC Lens. Diese hatten in der Halbzeitpause den Rasen in Richtung des Lille-Blocks erfolgreich überquert, ehe … © getty 16/34 … der Schiedsrichter das Treiben unterbrach und die Spieler vorerst in der Kabine blieben. Also der zweite Platzsturm binnen weniger Wochen. Letztlich wurde entschieden, die Partie beim Stand von 0:0 unter Aufmarsch der Polizei fortzuführen. © getty 17/34 Wie der Sender France bleu berichtete, mussten einige blutüberströmte Verletzte per Krankenwagen aus dem Stadion abtransportiert werden. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei Rowdys wurden vorläufig festgenommen. © getty 18/34 Die Hintergründe sind bis heute nicht so richtig klar. Eine gewisse Brisanz brachte die Partie aber ohnehin mit. Es war das erste Duell der beiden rivalisierenden Klub aus dem Norden in der Ligue 1 mit Fans seit elf Jahren. © getty 19/34 22. Oktober 2021: Der vierte, aber kleinste Vorfall der Saison. Erst eine Stunde später wurde das Spiel zwischen St. Etienne und Angers angepfiffen. Nachdem die Spieler den Rasen betreten hatten, landeten Pyrotechnik sowie Rauchbomben auf dem Spielfeld. © getty 20/34 An der Seitenlinie gingen zahlreiche Polizisten in Stellung. Bevor das Spiel angepfiffen werden konnte, mussten zerstörte Tornetze geflickt werden. Auf Plakaten hatten die Fans von St. Etienne gegen Trainer Claude Puel protestiert. © getty 21/34 14. Januar 2018: Ein Fall, ein Tritt, ein Platzverweis: so weit, so normal. Das Foul kam allerdings vom Schiedsrichter der Partie zwischen Nantes und PSG. Die Laufwege von Tony Chapron und von Nantes-Spieles Diego Carlos hatten sich gekreuzt. © getty 22/34 In der Folge fiel Chapron zu Boden und trat noch am Boden liegend mit gestrecktem Bein gegen den Verteidiger nach. Dann sorgte er für Fassungslosigkeit. Wegen unsportlichen Verhaltens zeigte er dem Brasilianer obendrein die Gelb-Rote Karte. © getty 23/34 "Das ist ein Witz. Ehrlich, ganz Europa lacht darüber", ärgerte sich Waldemar Kita, Präsident des FC Nantes, im Anschluss über die Entscheidung. Chapron entschuldigte sich, seine Reaktion sei sowohl "unangemessen" als auch "ungeschickt" gewesen. © imago images 24/34 “Bei der Kollision habe ich einen starken Schmerz in meinem Rücken gespürt, an dem ich kürzlich verletzt war. Meine unglückliche Reaktion war, mein Bein dem Spieler entgegenzustrecken", verteidigte sich Chapron weiter. © getty 25/34 Trotzdem wurde der Schiedsrichter für sechs Monate suspendiert und musste sich einer Disziplinarkommission stellen. Daraufhin beendete er seine Laufbahn und wechselte ins französische Fernsehen. Carlos’ Sperre wurde indes aufgehoben. © getty 26/34 16. April 2017: Beim Spiel zwischen dem SC Bastia und Olympique Lyon stürmten die Heim-Fans gleich zweimal den Platz und attackierten die Profis der Gäste. Der erste Angriff wurde schon beim Aufwärmen unternommen, der zweite folgte … © getty 27/34 … in der Halbzeitpause, weshalb das schon um eine Stunde nach hinten verlegte Spiel nicht mehr angepfiffen wurde. "Wir müssen aufhören, sie haben die Spieler geschlagen", forderte Trainer Bruno Genesio Lyons Präsidenten Jean-Michel Aulas damals auf. © getty 28/34 Die Polizei vertrieb die rund 100 Fans, die nach dem Abbruch vor dem Stadion warteten mit Tränengas. Erst dann konnten die Lyon-Spieler das Gelände verlassen. "Zum Heulen", titelte die L'Equipe nach dem Spielabbruch auf Korsika. © getty 29/34 Anschließend musste Bastia zwei Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen, Lyon wurde der Sieg zugesprochen. Der Klub-Offizielle Anthony Agostini wurde zudem für vier Monate gesperrt, weil er sich … © getty 30/34 … eine Auseinandersetzung mit Lyons Torwart Anthony Lopes geleistet hatte. Mindestens 16 Personen wurden im Zuge der Ermittlungen festgenommen. Es war der zweite Skandal binnen kürzester Zeit in Bastia. © imago images 31/34 20. Januar 2017: Der damalige Nizza-Stürmer Mario Balotelli wurde nach eigenen Angaben während der Partie mehrfach rassistisch beleidigt. Einige Bastia-Fans hätten Affenlaute, was leider auch in anderen Spielen noch vorkam, nachgeahmt. © getty 32/34 Balotelli wurde in seiner Karriere des Öfteren aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert. Ihn störte es besonders, dass von offizieller Seite während der Partie niemand etwas unternommen hatte. "Ich habe eine Frage an die Franzosen: … © getty 33/34 … Ist es normal, dass Bastia-Anhänger das gesamte Spiel über Affenlaute machen und 'Uh, uh' schreien und niemand von der Disziplinarkommission etwas sagt? Ist Rassismus in Frankreich legal? Oder nur in Bastia?", schrieb er damals in einem Statement. © getty 34/34 Die Disziplinarkommission reagierte schließlich doch. Bastia wurde mit einem Zuschauer-Teilausschluss für drei Spiele sowie einem zur Bewährung ausgesetzten Punktabzug bestraft.

Darum ist PSG wie ein Teenager

"Der Druck ist schon ein anderer als bei meinen früheren Stationen bei Tottenham, Southampton und Espanyol. Der Druck ist brutal", sagte Pochettino zuletzt. Der Unterschied zu den Aufgaben davor: Dort bekam der Argentinier die Zeit und den Raum, um eine Mannschaft aufzubauen, die Erfolg verspricht.

Bei Tottenham wuchs sein Kompetenzbereich in jeder Saison und Transfers wurden nur durch sein Zutun abgewickelt. Bei PSG sieht es anders. Der Klub möchte mit aller Macht die Weltspitze erobern und kauft alles, was einen schönen Namen hat und gerade in Mode ist. PSG ist wie ein Teenager, der jedes neue Smartphone und die neuen Sneaker kaufen muss, obwohl im Schrank noch gute Sachen sind.

Pochettino muss bei PSG tagtäglich 24 Egos glücklich machen. Dass ihm bei dieser schwierigen Aufgabe vor der Saison einen Gianluigi Donnarumma vor die Nase gesetzt bekam, obwohl er mit Keylor Navas einen Top-Torhüter hat oder ein Sergio Ramos geholt wird, obwohl dieser verletzt ist und nicht wirklich gebraucht wurde, erschwert das Ganze.

Leonardo in Mbappe-Verhandlungen entmachtet?

"Sehr herausfordernd", sei es mit diesem Kader zu arbeiten, sagte Pochettino zuletzt in englischen Medien. Zu verdanken hat er diese Herausforderung Leonardo, der seinen katarischen Bossen zeigen will, wie pompös er einkaufen und die Marke PSG noch bekannter machen kann. Der Torhüter des Europameisters? Klar, her damit! Die Abwehrikone des vergangenen Jahrzehnts? Monstervertrag! Jürgen Klopps Motor bei Liverpool? Klar, gebt Georginio Wijnaldum das Doppelte, was die Konkurrenz bietet.

Aber der Niederländer funktioniert bei PSG nicht, was nicht nur sportliche Gründe haben soll. So soll die mächtige Lateinamerika-Fraktion innerhalb der Mannschaft Wijnaldum nicht aktiv integrieren, um somit ihren geliebten Kollegen und Wijnaldum-Konkurrenten Leandro Paredes zu stützen. Wijnaldum sagt zu seiner Situation in Paris: "Ich kann nicht sagen, dass ich hundertprozentig glücklich bin. Aber ich bin ein Kämpfer und versuche, positiv zu bleiben."

Inzwischen soll Leonardo aber schon nach einer Alternative Ausschau halten. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Seine angreifbare Personalpolitik wird durchaus diskutiert. Erst im Sommer berichtete die gut informierte L'Equipe, dass Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi Leonardo in den Verhandlungen mit Kylian Mbappe entmachtet habe, um selbst die Gespräche zu führen.

© getty Seit dem 1. Juli 2019 ist Leonardo als Sportdirektor bei PSG tätig.

Streit zwischen Leonardo und Tuchel wird öffentlich

Stimmt die Geschichte, wäre es eine Bankrotterklärung für einen sportlichen Leiter. Dass Leonardo ruhig geblieben ist, verwundert zum einen nicht, weil er den gut bezahlten und sehr lukrativen Job als PSG-Sportchef nicht auf Spiel setzen will. Zum anderen sieht es ihm nicht ähnlich, dass er an seiner Macht rütteln lässt.

"Gandhi hat Indien befreit und niemals die Stimme erhoben", sagte Leonardo vor vielen Jahren. Will heißen: Lasst mich arbeiten und haltet den Mund, ich weiß, was ich tue! Doch der Glaube, dass Leonardo nur alles richtig macht, störte einst nicht nur Tuchel. Der Deutsche kritisierte öffentlich die Personalpolitik seines Chefs und mutierte so zum Trainer auf Zeit, obwohl er in Paris bei Mannschaft und Fans äußerst beliebt war.

Dass Tuchel nur wenige Monate nach seiner Entlassung in Paris mit Chelsea die Champions League gewann und damit den größten PSG-Traum sich selbst erfüllte, war eine gehörige Klatsche für Leonardo. Wie eitel der Brasilianer ist, zeigte sich auch bei Milan, wo er ob seiner Erfolge als Spieler Legendenstatus genießt. Folgerichtig wurde er später Funktionär und Trainer, geräuschlos blieb es aber dort auch nicht.

Leonardo: "Narziss gefällt nur, was der Spiegel sagt"

2010 verließ er Milan, weil er nicht nach der Pfeife des allmächtigen Silvio Berlusconi tanzen wollte. "Leonardo war zu stur, das Team hat schlecht gespielt", sagte Berlusconi damals. Stur hieß im Umkehrschluss, dass Leonardo für die Aufstellungsvorschläge seines Patrons nicht empfänglich war. Das Verhältnis wurde kompliziert und Leonardo ging.

Ausgerechnet zum Erzrivalen Inter, wo Eigner Massimo Moratti die Gunst der Stunde erkannte und den eitlen Brasilianer holte, um seinem Widersacher eins auszuwischen. Monate später sagte Leonardo über Berlusconi: "Narziss gefällt nur, was der Spiegel sagt."

Narziss ist in der griechischen Mythologie ein schöner Jüngling, der die Liebe anderer zurückwies und sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Fragt sich nur, wen Leonardo gemeint hat - Berlusconi oder sich selbst.