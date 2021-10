PSG-Voting: SPOX sucht den besten Spieler von Paris Saint-Germain seit 2000

Paris Saint-Germain wurde 1970 gegründet, seit 2012 ist der Klub vollständig in der Hand der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments - und räumt seitdem in Frankreich einen Titel nach dem anderen ab. SPOX will wissen: Wer ist für Euch der beste PSG-Spieler seit dem Jahr 2000?

Schon vor dem Einstieg der Kataris spielten in Paris einige Legenden des Fußballs: Ronaldinho beispielsweise, der mit PSG allerdings keinen Titel gewinnen konnte. Oder auch Stürmer Pauleta, der in 211 Spielen 109 Tore für die Hauptstädter schoss und damit lange Zeit Rekordtorschütze des Klubs war.

Pauleta wurde mittlerweile überholt, Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic und ganz vorne Edinson Cavani sind noch treffsicherer gewesen - auch diese drei Akteure könnt Ihr bei der Abstimmung auswählen.

Wir haben eine Vorauswahl der potenziell 15 besten PSG-Spieler seit 2000 zusammengestellt, die Ihr auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten könnt. Hierbei gilt: 5 steht für den Besten.

Das Voting läuft bis Donnerstag, 7. Oktober um 18 Uhr. Die Auflösung folgt dann einen Tag später am Freitag. Hier geht's zur Abstimmung!