PSG-Star offenbar an Ampel von "Travestit" überfallen

Ein namentlich nicht genannter Starspieler von Paris Saint-Germain ist offenbar in seinem Auto von einer Prostituierten überfallen worden. Dies berichtet die französische Zeitung Le Parisien. Ereignet habe sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 20 Uhr.

Damit bestätigte die Zeitung Informationen von Reporter Aziz Zemouri von Le Point, der berichtete, ein "Travestit" habe einen Spieler des Serienmeisters im Bois de Boulogne überfallen. Der Park grenzt an einen Straßenstrich. Der Spieler habe sich auf dem Heimweg nach Hauts-de-Seine befunden und musste in der Avenue de la Reine-Marguerite an einer roten Ampel anhalten.

Dann habe sich der Räuber Zugang zum Beifahrersitz verschafft und eine Geldbörse mit 200 Euro sowie ein Smartphone an sich genommen. Statt das Auto zu verlassen, habe er dem Opfer dann angeboten, ihm sein Handy zurückzugeben, wenn er ihn an einer bestimmten Stelle im Park absetzt. Dieser Bitte kam der Spieler nach.

Um kurz nach 8 soll die Polizei hinzugerufen worden sein, der PSG-Star habe es sich vorbehalten, rechtliche Schritte einzuleiten. Der Park im Westen der französischen Hauptstadt ist für seine Probleme mit Kriminalität bekannt.