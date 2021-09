PSG vs. Olympique Lyon: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain empfängt am 6. Spieltag der Ligue 1 Olympique Lyon. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

PSG vs. Olympique Lyon heute live sehen - Jetzt DAZN-Gratismonat sichern!

PSG vs. Olympique Lyon: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Unter der Woche setzte PSG mit einem 1:1 beim krassen Außenseiter Club Brügge den Champions League Auftakt in den Sand. Dabei standen erstmals die drei Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe gemeinsam in der Startaufstellung.

Nun könnten die drei Ausnahmespieler auch erstmals in der Liga gemeinsam auflaufen. Dabei könnte es auch zum ersten Pflichtspieltor von Lionel Messi für seinen neuen Verein kommen. Paris Saint-Germain strebt dabei den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel an und möchte die Tabellenführung verteidigen. Lyon, das ihr Europa-League-Spiel unter der Woche mit 2:0 bei den Glasgow Rangers gewonnen hat, hat derzeit acht Punkte auf dem Konto.

Ligue 1: Der 6. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 17.09. 21.00 Uhr RC Strasbourg 3:0 FC Metz 18.09. 17.00 Uhr RC Lens 1:0 Lille 18.09. 21.00 Uhr Saint Étienne 1:2 Girondins Bordeaux 19.09. 13.00 Uhr OGC Nizza -:- Monaco 19.09. 15.00 Uhr Angers SCO -:- Nantes 19.09. 15.00 Uhr Clermont Foot -:- Stade Brest 19.09. 15.00 Uhr Stade de Reims -:- Lorient 19.09. 15.00 Uhr ES Troyes AC -:- Montpellier HSC 19.09. 17.00 Uhr Olympique Marseille -:- Stade Rennes 19.09. 20.45 Uhr Paris St. Germain -:- Olympique Lyon

PSG vs. Olympique Lyon: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen PSG und Lyon wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge - heute unter anderem PSG gegen Clermont.

Die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September kostenlos testen.

PSG vs. Olympique Lyon: Ligue 1 heute im Liveticker

Für alle die keine Möglichkeit haben, sich PSG gegen Lyon bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker PSG Lyon.

PSG vs. Olympique Lyon: Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Navas - Diallo - Kehrer - Marquinhos - Hakimi - Verratti - Gueye - Wijnaldum - Neymar - Mbappe - Messi

Navas - Diallo - Kehrer - Marquinhos - Hakimi - Verratti - Gueye - Wijnaldum - Neymar - Mbappe - Messi Lyon: Lopes - Emerson - Denayer - Boateng - Gusto - Aouar - Bruno Guimaraes - Caqueret - Toko Ekambi - Slimani - Lucas Paqueta

Ligue 1: Tabelle am 5. Spieltag