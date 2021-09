PSG vs. Clermont: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Paris Saint-Germain empfängt am 5. Spieltag der Ligue 1 Clermont. Gibt Lionel Messi sein Startelfdebüt? Wir verraten euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

PSG vs. Clermont: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Am vergangenen Spieltag gab Lionel Messi sein Debüt für PSG im Ligaspiel gegen Reims, als er in der 66. Minute für Neymar eingewechselt wurde. Bei all dem Wirbel um den Superstar rückte der 2:0-Sieg etwas in den Hintergrund. Nach der Länderspielpause könnte der argentinische fünffache Weltfußballer nun erstmals mit Mbappe und Neymar von Beginn an auflaufen.

Dabei könnte es auch zum ersten Pflichtspieltor von Lionel Messi für seinen neuen Verein kommen. Paris Saint-Germain strebt dabei den fünften Sieg im fünften Ligaspiel an und möchte die Tabellenführung verteidigen. Die Partie des 5. Spieltags wird am Samstag den 11. September um 17 Uhr im Parc de Princes in Paris angepfiffen.

Ligue 1: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast 10.September 21.00 Uhr FC Lorient Lille OSC 11.September 21.00 Uhr AS Monaco Marseille 12.September 13.00 Uhr Montpellier Saint-Etienne 12.September 15.00 Uhr Metz Troyes 12.September 15.00 Uhr Bordeaux Lens 12.September 15.00 Uhr Brest Angers SCO 12.September 15.00 Uhr Stade Rennes Stade Reims 12.September 17.00 Uhr FC Nantes OGC Nizza 12.September 20.45 Uhr Olympique Lyon RC Strasbourg

PSG vs. Clermont: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen PSG und Clermont wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge - heute unter anderem PSG gegen Clermont.

Die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League und die komplette Europa League.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

PSG vs. Clermont: Ligue 1 heute im Liveticker

Für alle die keine Möglichkeit haben, sich PSG gegen Straßburg bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker PSG - Clermont.

PSG vs. Clermont: Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Navas - Diallo - Kehrer - Marquinhos - Hakimi - Verratti - Gueye - Wijnaldum - Neymar - Mbappe - Messi

Navas - Diallo - Kehrer - Marquinhos - Hakimi - Verratti - Gueye - Wijnaldum - Neymar - Mbappe - Messi Clermont: Desmas - Zedadka - Hountondji - Ogier - Nsimba - Iglesias - Gastien - Dossou - Berthomier - Rashani - Bayo

Ligue 1: Tabelle nach dem 4. Spieltag