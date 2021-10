PSG bei Stade Rennes: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Ligue 1 treffen die Superstars von PSG auf Stade Rennes. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

PSG bei Stade Rennes: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Stade Rennes trifft am 3. Oktober 2021 um 13:00 Uhr im Stadion Roazhon Park, Rennes, Frankreich, auf Paris Saint-Germain.

Rennes ist eine der wenigen Mannschaften, die in den letzten Begegnungen gegen PSG eine anständige Bilanz aufweisen kann. In den vergangenen fünf Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften hat PSG zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, die restlichen fünf Spiele wurden verloren. Rennes hat die gleiche Bilanz wie PSG in den letzten fünf Begegnungen gegen sie.

Paris Saint-Germain hat einen fantastischen Start in die Ligue 1 hingelegt. Sie haben acht ihrer acht Ligaspiele gewonnen und stehen damit komfortabel an der Spitze. Der Start in die europäische Saison ist allerdings nicht so gut wie der in der Liga. Die Fans haben dennoch viel Grund zur Freude. Der Kader ist gut zusammengestellt, und die Mannschaft scheint wirklich gut aufgestellt zu sein, um an allen Fronten zu bestehen.

PSG bei Stade Rennes: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Stade Rennes und PSG wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge - heute unter anderem Stade Rennes vs. PSG.

Die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören dazu, ebenfalls fast alle Spiele der Champions League.

Hier geht's zu DAZN.

PSG bei Stade Rennes: Ligue 1 heute live im Liveticker

Für alle die keine Möglichkeit haben, sich Stade Rennes gegen PSG bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Stade Rennes vs. PSG.

PSG bei Stade Rennes: Die Partie im Überblick

Mannschaften: FC Stade Rennes - Paris Saint-Germain FC

Turnier: Ligue 1

Datum: Sonntag, 3 Oktober 2021

Stunde: 13:00 Uhr

Veranstaltungsort: Roazhon Park, Rennes

PSG bei Stade Rennes: Die aktuelle Tabelle der Ligue 1