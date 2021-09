PSG beim FC Metz: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

PSG und der FC Metz treffen heute am 7. Spieltag der Ligue 1 aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

PSG beim FC Metz, Ligue 1: Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

PSG beim FC Metz wird am heutigen Mittwoch (22. September) um 21 Uhr im Saint Symphorien in Metz angepfiffen. Zuständig für ein faires Spiel wird Schiedsrichter Jeremie Pignard sein.

Ligue 1: Der 7. Spieltag im Überblick

Alle Spiele der Ligue 1 am 7. Spieltag werden am heutigen Mittwoch um 19 Uhr oder 21 Uhr angepfiffen.

Anpfiff Heim Gast 22.09.

19:00 Lille -:- Stade de Reims 22.09.

19:00 Monaco -:- Saint Étienne 22.09.

19:00 Montpellier HSC -:- Girondins Bordeaux 22.09.

19:00 Nantes -:- Stade Brest 22.09.

19:00 Stade Rennes -:- Clermont Foot 22.09.

21:00 Angers SCO -:- Olympique Marseille 22.09.

21:00 RC Lens -:- RC Strasbourg 22.09.

21:00 Lorient -:- OGC Nizza 22.09.

21:00 Olympique Lyon -:- ES Troyes AC 22.09.

21:00 FC Metz -:- Paris St. Germain

PSG beim FC Metz: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

PSG beim FC Metz ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge ab 21 Uhr mit Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Ligue 1, Primera Division und Serie A sowie alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag live und exklusiv in voller Länge. Dazu könnt Ihr alle Highlights der Samstagsspiele um 15.30 Uhr in der Bundesliga schon um 17.30 Uhr in der Highlights-Show sehen, die anschließend im Stundentakt wiederholt wird.

Auf DAZN seht Ihr außerdem US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Darts, UFC, Boxen, WWE, Wintersport, Radsport, Extremsport, Motorsport, Beachvolleyball, Tennis, Handball, Basketball, eSports und vieles mehr!

Ein monatlich kündbares Abonnement kostet dort 14,99 Euro, für ein Jahresabonnement zahlt Ihr 149,99 Euro. Bis zum 30. September könnt Ihr Euch außerdem noch den kostenlosen Probemonat sichern!

PSG beim FC Metz: Ligue 1 heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für euch! Mit dem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Information aus dem Saint Symphorien.

Hier entlang zum Liveticker PSG bei FC Metz.

Ligue 1: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag

PSG hat an den ersten sechs Spieltagen noch keinen Punkt liegengelassen. Der FC Metz dagegen hat erst drei Punkte geholt und befindet sich am anderen Ende der Tabelle.