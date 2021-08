Lionel Messis Vorstellung bei Paris Saint-Germain: Die Pressekonferenz im LIVETICKER

Lionel Messi wird am Mittwoch um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz als Neuzugang von Paris Saint-Germain vorgestellt. Hier gibt es die PK im LIVETICKER.

Lionel Messi hat seinen Transfer zu Paris Saint-Germain komplettiert und wird am heutigen Mittwoch offiziell in der französischen Hauptstadt vorgestellt. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

Lionel Messis Vorstellung bei PSG: Die Pressekonferenz im LIVETICKER

Vor Beginn: Alle weiteren Infos zu Messis Wechsel gibt es hier.

Vor Beginn: "Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel meiner Karriere in Paris zu beginnen", wird Messi nach seiner Vertragsunterschrift auf der PSG-Homepage zitiert: "Der Klub und seine Vision passen perfekt zu meinen Ambitionen. Ich weiß, wie talentiert die Mannschaft und die Trainer hier sind. Ich will mit der Mannschaft hier etwas Großes für den Klub und für die Fans aufbauen."

Vor Beginn: Bereits am Dienstag um 16 Uhr landete Messi in Paris. Er trat in einem "Ici c'est Paris"-T-Shirt auf und löste auf dem Flughafen tumultartige Szenen aus. Anschließend unterschrieb er einen Zweijahresvertrag plus Option.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum LIVETICKER zur Messi-Vorstellung bei PSG. Los geht es um 11 Uhr.

Lionel Messi: Seine Titel mit dem FC Barcelona in der Übersicht