Lionel Messi soll sich für einen Transfer zu PSG entschieden haben

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien, England und Frankreich hat sich der aktuell vereinslose Lionel Messi für einen Transfer zu Paris Saint-Germain entschieden. Zuvor war eine Vertragsverlängerung bei seinem langjährigen Klub FC Barcelona dramatisch gescheitert.

Die L'Equipe berichtet, dass Messi einen Vertrag über zwei Saisons plus Option auf eine weitere unterschreiben wird. Sein Netto-Jahresgehalt soll bei 40 Millionen Euro liegen, womit er vor Neymar zum bestbezahlten Spieler der Mannschaft aufsteigen würde. Mit Kylian Mbappe steht ein weiterer prominenter Stürmer im Kader.

Die Gespräche zwischen dem Messi-Lager um Vater Jorge und dem vom Staat Katar massiv alimentierten PSG hätten bereits am Donnerstagabend begonnen und seien schon weit fortgeschritten. Am Sonntag soll ein Treffen stattfinden, bei dem bereits eine Einigung erzielt werden könnte.

Der Journalist Juanfe Sanz von El Chiringuito, dem eine enge Beziehung zu PSG-Neuzugang Sergio Ramos nachgesagt wird, berichtet, dass Messi schon mit einigen PSG-Spielern über seinen bevorstehenden Wechsel gesprochen haben soll.

Als einziger anderer potenzieller Abnehmer gilt Manchester City mit Messis Ex-Trainer Pep Guardiola. Er wies Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung am Freitag aber zurück: "Wir haben gerade 40 Millionen für Jack Grealish ausgegeben. 100 Millionen Pfund haben wir bezahlt und 60 Millionen haben wir aus Transfers eingenommen. Und er wird die Nummer 10 tragen." Grealish wechselte für umgerechnet rund 118 Millionen Euro von Aston Villa zu City.

Lionel Messi beim FC Barcelona: Diese Rekorde wird er nicht mehr knacken © getty 1/11 Lionel Messi ist schon jetzt die größte Klublegende des FC Barcelona. In einigen Statistiken hält er Rekorde, andere wird er durch seine Trennung von Barca vermutlich nicht mehr knacken. © getty 2/11 La Pulga ist bereits der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte (778), den meisten Toren (672) und den meisten Titeln (35). © getty 3/11 MEISTE SAISONS FÜR BARCA: Hätte Messi seinen Fünfjahresvertrag erfüllt, hätte er 21 Spielzeiten für die Profis absolviert. So hat er "nur" 17 auf dem Konto und teilt sich den alleinigen Rekord mit Xavi Hernandez und Carles Rexach. © getty 4/11 MEISTE TITEL FÜR EINEN VEREIN: Das war knapp. Messi liegt einen Platz hinter Ryan Giggs. Der Waliser gewann mit Manchester United 36 Trophäen. Messi holte mit Barca 35. © getty 5/11 Den Rekord für die meisten Titel könnte Messi aber noch knacken. Das Ranking hier: Dani Alves (42), Messi (38), Maxwell (37), Iniesta (37), Giggs (36), Dalglish (36), Pique (35), Cristiano Ronaldo (34). © getty 6/11 MEISTE SPANISCHE MEISTERTITEL: Diesen Rekord hält weiterhin Francisco Gento (12), der in den 50er- und 60er-Jahren alles mit Real gewann. Messi steht bei 10 LaLiga-Titeln. Dass er zu einem Ligakonkurrenten wechselt, ist unwahrscheinlich. © getty 7/11 MEISTE LALIGA-SPIELE: Messi absolvierte 520 Ligaspiele. Noch zwei Spieler liegen damit vor ihm: Andoni Zubizarreta mit 622 (u.a. für Athletic, Barca und Valencia) und Joaquin Sanchez von Real Betis (579 Spiele). Der 40-Jährige ist aber noch aktiv. © getty 8/11 MEISTE CL-SPIELE FÜR BARCA: Hier kommt Messi auf 149 Einsätze in der Champions League und belegt damit Platz zwei hinter seinem ehemaligen Mitspieler Xavi. Die beiden trennen zwei Spiele. Xavi hat 151. © getty 9/11 Die insgesamt meisten CL-Spiele absolvierten Iker Casillas (177) und Cristiano Ronaldo (176), der die Rekordmarke von San Iker wohl noch knacken wird. Messi könnte mit einem Wechsel zu einem CL-Klub aber natürlich noch mitmischen. © getty 10/11 MEISTE TORE IN DER COPA DEL REY: Acht Tore fehlen Messi hier zum Rekord. Der Argentinier kommt auf 56 Tore. Josep Samitier, ein legendärer Spieler der 20er- und 30er-Jahren erzielte 69 Tore, 64 für Barcelona und 5 für Real Madrid. © getty 11/11 MEISTE EINSÄTZE IN DER COPA DEL REY: Er wird auch nicht der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Copa del Rey werden können. Hier fehlen 25 Spiele zu Zubizarretas 104 Einsätzen. Messi steht bei 80.

Mauricio Pochettino: Lionel Messi? "Immer interessant"

PSG-Trainer Mauricio Pochettino sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag: "Ein Spieler seines Kalibers ist immer interessant. Der Klub arbeitet an verschiedenen Optionen, aber wir sind auf das Spiel gegen Troyes fokussiert." PSG startet am Samstagabend (21 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger ES Troyes AC in die Ligue-1-Saison.

Laut The Athletic habe es zwischen Messi und seinem argentinischen Landsmann Pochettino am Donnerstagabend direkten Kontakt gegeben. Doch das bestreitet der PSG-Coach. "Ich habe nicht mit ihm gesprochen", stellte er klar und dementierte zugleich einen möglichen Zusammenhang mit einem möglichen Transfer von Kylian Mbappe zu Real Madrid. Messi wurde als Alternative für den Franzosen genannt, sollte dieser zu den Königlichen wechseln.

Telefoot berichtet, dass Messi bei PSG die Rückennummer 19 bekommen werde, die er vor seinem Wechsel zur 10 schon bei Barca getragen hatte. Bei PSG gehört die 10 Neymar. Gemeinsam gewannen die beiden Spieler mit Barca 2015 die Champions League.