Heute wird die Liga-Saison in Frankreich eröffnet, der erste Spieltag in der Ligue 1 steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream sehen könnt.

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaut damit zahlreiche Spiele aus der Ligue 1!

Am vergangenen Sonntag ging in Frankreich wieder die Fußball-Saison los. Im Finale des Supercups standen sich die zwei besten Mannschaften der vergangenen Ligue-1-Saison gegenüber, Meister OSC Lille traf auf Vizemeister Paris Saint-Germain. Der Portugiese Xeka entschied die Partie mit seinem Treffer in der 45. Spielminute zugunsten von Lille und bescherte dem Klub die erste Trophee des Champions in Vereinsgeschichte.

Ligue 1: Der erste Spieltag im Überblick

Nach dem Supercup folgt nun der Ligabetrieb. Am heutigen Freitag, den 6. August, beginnt der erste Spieltag der neuen Saison. Um 21 Uhr treffen die AS Monaco um Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac und Nantes aufeinander.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 06.08. 21 Uhr Monaco Nantes 07.08. 17 Uhr Olympique Lyon Stade Brest 07.08. 21 Uhr ES Troyes AC Paris St. Germain 08.08. 13 Uhr Stade Rennes RC Lens 08.08. 15 Uhr Girondins Bordeaux Clermont Foot 08.08. 15 Uhr OGC Nizza Stade de Reims 08.08. 15 Uhr Saint Étienne Lorient 08.08. 15 Uhr RC Strasbourg Angers SCO 08.08. 17 Uhr FC Metz Lille 08.08. 20.45 Uhr Montpellier HSC Olympique Marseille

© getty OSC Lille hat sich im Supercup gegen PSG mit 1:0 durchgesetzt.

Ligue 1: So seht Ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

In der vergangenen Saison konnten Fans des französischen Fußballs die Spiele der Ligue 1 nur auf DAZN sehen. So wird es auch bei der Saison 2021/22 sein. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften überträgt der Streamingdienst an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge.

Doch die Ligue 1 ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat, auch Partien der Bundesliga, Serie A und Primera Division gehören zum DAZN-Angebot dazu. Unter anderem gibt es auch Begegnungen aus der Champions League, Europa League sowie Länderspiele beim "Netflix des Sports" zu sehen.

Fußball ist zudem nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Livestream-Angebots. Zu den weiteren Sportarten, die DAZN überträgt, zählen unter anderem auch Darts, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Kampfsport (MMA, Boxen), US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Wrestling und Rugby dazu.

Für das DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr zu haben. Doch bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Ligue 1: Die 20 Mannschaften in der Saison 2021/22

OSC Lille macht mit dem Sieg im Supercup genau da weiter, wo es in der vergangenen Saison aufgehört hat. Ziel ist natürlich die Titelverteidigung. Zu den Titelanwärtern zählen natürlich auch in der neuen Saison Paris Saint-Germain und Olympique Lyon. Auch die AS Monaco und Olympique Marseille wollen einen neuen Angriff versuchen.

Aus der Ligue 2 aufgestiegen sind ES Troyes AC und Clermont Foot.