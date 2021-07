PSG macht Transfer von Sergio Ramos offenbar versehentlich offiziell

Paris Saint-Germain ist offenbar eine kuriose Panne bezüglich des Transfers von Sergio Ramos unterlaufen. Der zunächst noch nicht offiziell bestätigte Wechsel der Real-Legende zu Paris wurde kurzzeitig bereits auf der Homepage von PSG verkündet.

Zwischenzeitlich war eine Mitteilung erschienen, in der sich Ramos darüber freute, dass er bei PSG wie einst in Madrid seine Trikotnummer vier erhalten werde. Diese hatte vor ihm bei PSG Thilo Kehrer getragen. Bis dato wurde der Transfer weder auf der Homepage noch auf den Social-Media-Kanälen des Klubs bestätigt.

"Ich schätze sie aus Aberglaube sehr, denn ich hatte sie von Beginn meiner Karriere an, und dann hat sie mich mein ganzes Leben lang begleitet, weitergeführt, viel Glück und viele Siege gebracht", sagte der 35-Jährige bei PSG TV: "Jetzt ist die 4 ein Teil von mir als Person und als Profi. Für mich ist es ein Privileg, diese Nummer bei einem so tollen Klub wie Paris Saint-Germain tragen zu dürfen. Es wird also etwas ganz Besonderes sein, meine Nummer hier in Paris tragen zu können."

Ramos, der zuvor 16 Jahre lang für Real spielte, erhält in Paris einen Vertrag bis 2023 und soll dabei rund 15 Millionen Euro netto verdienen, was in etwa seinem letzten Gehalt bei den Königlichen entspricht. Der Vertrag des Innenverteidigers war in Madrid am 30. Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei zu PSG wechselt.

Vorausgegangen war ein langer Vertragspoker, an dessen Ende Ramos als großer Verlierer stand. "Ich wollte nie von Real Madrid weggehen. Nach der Meisterschaft im letzten Jahr bot mir der Klub an, meinen Vertrag zu verlängern. Man bot mir ein Jahr an, ich wollte zwei Jahre. Dann sagte man mir, dass es kein Angebot mehr gebe. Auch wenn ich das Okay für das letzte Angebot gegeben habe, sagte man mir, dass es ein Verfallsdatum hatte. Davon habe ich nichts erfahren", erklärte Ramos auf seiner emotionalen Abschied-PK im Juni.