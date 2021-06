Ein letzter Gefallen: Sergio Ramos nimmt Luis Enrique aus der Schusslinie

Spanien diskutiert - über seine Sturmflaute und über Sergio Ramos. Der Anführer lenkte nach seinem Abschied von Real Madrid kurzzeitig den Fokus weg von der Seleccion.

Sergio Ramos tat Luis Enrique diesen Gefallen wohl eher ungewollt. Nicht etwa die Seleccion, sondern der Abschied ihres langjährigen Kapitäns von seinem Klub Real Madrid bestimmte am Donnerstagmorgen die Titelseiten der spanischen Zeitungen. Die besorgniserregende Torflaute der Nationalmannschaft war zwei Tage vor dem wegweisenden Krisen-Duell mit Polen nur Randthema - ausnahmsweise.

"Eine Legende geht", stand in riesigen Buchstaben auf dem Cover der Marca, die ebenso selbstverständlich wie andere Medien die nach 16 Jahren endende Erfolgs-Ära des Kapitäns auch der Königlichen würdigte. Die Sportzeitung As widmete gar ihre ersten drei Seiten ausschließlich Ramos. Am Donnerstag wurde er durch Präsident Florentino Perez in Madrid feierlich verabschiedet.

"Die Zeit ist gekommen, eine der schwierigsten in meinem Leben, um mich zu verabschieden", sagte Ramos, ehe er mit Tränen in den Augen seine Rede kurzzeitig unterbrechen musste. "Danke an Real Madrid, ich werde euch immer in meinem Herzen tragen."

Ob auch Nationaltrainer Enrique im nahegelegenen Teamquartier in Las Rozas bei der Zeremonie einschaltete, ist nicht bekannt. Der Coach der Furia Roja dürfte allerdings froh gewesen sein, dass es in Spanien neben seinem Sturmproblem und der Reizfigur Alvaro Morata plötzlich ein anderes, großes Thema gibt.

Vom geleckten Schönling zum bulligen Wikinger: Der Wandel von Sergio Ramos © imago images / Cordon Press / miguelez sports foto 1/21 Am 31. August 2005 unterschrieb ein Bübchen namens Sergio Ramos bei Real Madrid. Nun wird die lebende Legende die Königlichen verlassen. Rein äußerlich hat sich der Innenverteidiger sehr verändert. Wie sehr, zeigt unsere Diashow. © imago images / ZUMA Press 2/21 Ramos holte in Madrid fünf Meisterschaften, vier Champions-League-Titel und zweimal den spanischen Pokal. Doch seine große Karriere begann woanders ... © imago images / Miguelez 3/21 Mai 2005: Der bullige Abwehrchef stammt aus der Jugend des FC Sevilla, der ihn 2003 zu den Profis hochzog. Damals war er noch hauptsächlich Rechtsverteidiger, ehe er bei Real zu einem reinen Innenverteidiger umgeformt wurde. © imago images / Miguelez 4/21 August/September 2005: Am 31. August 2005 wurde Ramos bei Real Madrid feierlich vorgestellt. © imago images / PanoramiC 5/21 Juni 2006 © imago images / Cordon Press 6/21 November 2007 © imago images / PanoramiC 7/21 Oktober 2008 © imago images / Cordon Press 8/21 April 2009 © imago images / Cordon Press 9/21 April 2010 © imago images / IPA Press 10/21 Oktober 2011 © imago images / IPA Press 11/21 Januar 2012 © imago images / Forum 12/21 Juni 2012 © imago images / Cordon Press 13/21 Mai 2013 © imago images / Pius Koller 14/21 November 2014 © imago images / Jose Garcia 15/21 März 2015 © imago images / UK Sports 16/21 Mai 2016 © imago images / Marca 17/21 November 2017 © imago images / Maurice van Steen 18/21 Juli 2018 © imago images / ZUMA Press 19/21 Dezember 2019 © instagram.com/sergioramos 20/21 Juli 2020 © getty 21/21 März 2021

Kroos über Ramos: "Bester! Verteidiger! Jemals"

Enrique hatte vor Turnierbeginn aus Fitnessgründen ganz bewusst auf Rekordnationalspieler Ramos verzichtet - und damit zweifellos eine mutige und bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Denn Ramos, laut Toni Kross "Bester! Verteidiger! Jemals", gilt nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine als Leitwolf. Seit 2006 hatte er in jedem Turnier für Spanien auf dem Feld gestanden.

Doch Enrique wollte lieber frische Gesichter, setzt auf gleich 18 Turnierdebütanten. Das junge spanische Team ist am Samstag gegen Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski gefordert, das 0:0 zum Auftakt gegen Schweden vergessen zu machen. Und das geht nur mit Toren. "Torflaute? Ich kann es nicht mehr hören, wir hatten doch eine Menge Chancen", motzte Enrique.

Morata vor weiterem Einsatz für Spanien

Im Zentrum der Kritik steht unverändert Morata. Der Stürmer von Juventus Turin hatte gegen Schweden gleich mehrere Chancen liegen gelassen. Dass Enrique seinen Angreifer, der nach den Pfiffen bei seiner Auswechselung sichtlich betroffen auf der Bank gesessen hatte, fallen lässt, ist jedoch unwahrscheinlich. Am Freitagabend darf Morata sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Polen selbst den kritischen Fragen stellen: Ein klares Indiz dafür, dass er am folgenden Tag auch spielen wird.

Ramos, das ist sicher, verfolgt die Spiele von daheim als Fan. Vor dem Schweden-Spiel hatte er dem Team über die sozialen Medien seine "Unterstützung und Ermutigung" übermittelt. Manch ein spanischer Fan würde wohl auch gern auf die Torgefährlichkeit des kopfballstarken Defensivspielers zurückgreifen. In 180 Länderspielen gelangen Ramos immerhin 23 Treffer.