PSG-Superstar Neymar spricht über Verletzung bei WM 2014: "Ich habe sehr gelitten"

Neymars Verletzung bei der WM 2014 in seinem Heimatland war ein Schock für eine ganze Nation. Doch der Offensivstar zog daraus auch Positives.

Offensivstar Neymar (29) von Paris Saint-Germain hat sich in einem ausführlichen Interview mit den Klubmedien der Pariser zu einem der schwierigsten Momente seiner Karriere geäußert. Die Verletzung, die er bei der Heim-WM 2014 in Brasilien erlitt, war für den heute 29-Jährigen eine große Herausforderung.

Im WM-Viertelfinale gegen Kolumbien rammte sein Gegenspieler Juan Zuniga ihm einst das Knie in den Rücken und sorgte dafür, dass Neymar verletzt vom Feld musste und in den kommenden Monaten keinen Ball am Fuß haben konnte. "Das war einer der kompliziertesten Momente meiner Karriere. Ich habe sehr gelitten und war sehr traurig", sagte Neymar mit ernster Miene, um dann auch positive Dinge aus der Rückenverletzung zu ziehen.

Neymar bei der Heim-WM 2014: Tränen nach der Diagnose

"Im gleichen Moment war es auch eine Erleichterung und ich war glücklich, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen konnte. Als ich im Krankenhaus war, kam ein Arzt zu mir und sagte: 'Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, welche wollen sie zuerst?", erzählte Neymar den Tag nach, an dem seine WM-Träume zu platzen begannen.

Die schlechte Nachricht für den Offensivspieler sei die gewesen, dass er bei der WM nicht mehr auflaufen konnte. Er habe zu weinen begonnen und wollte gleich die gute wissen. "'Sie werden wieder Fußball spielen können, sie können dann wieder gehen, ihr Leben normal leben', hieß es", erklärte der Nationalspieler Brasiliens weiter.

Neymar bei der Heim-WM 2014: "Gott hat mich beschützt"

Der Fakt, dass er wieder zur Normalität zurückkehren konnte, war für den PSG-Star essenziell. "Das ist mir zu wichtig. Man muss sich vorstellen, dass nach einem Schlag auf den Rücken wegen zwei Zentimetern dein Leben und alle Träume hätten zu Ende sein können", so Neymar: "Ich war traurig, dass ich die WM nicht weiterspielen konnte, aber es war auch eine Erleichterung und Gott hat mich beschützt."

Neymar hat mittlerweile 103 Länderspiele für die Selecao absolviert (64 Tore). Auf Klubebene geht er seit dem Jahr 2017 für den französischen Serienmeister PSG auf Torejagd. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag.

Der in Mogi das Cruzes geborene Brasilianer machte in der laufenden Saison 2020/21 nur elf von 24 möglichen Ligaspielen für die Pariser, markierte darin aber sechs Tore und legte vier Treffer vor.