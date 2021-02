PSG - Kylian Mbappe über bevorstehende Vertragsverlängerung von Neymar: "Das sind großartige Neuigkeiten"

Kylian Mbappe hat Neymars Bekenntnis zu Paris Saint-Germain mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Letzte Woche hatte der 29-Jährige verkündet, seinen Vertrag beim französischen Meister verlängern zu wollen.

"Das sind großartige Neuigkeiten", sagte Mbappe nach dem 2:0-Erfolg gegen Olympique Marseille am Sonntag bei Canal+.

Am vergangenen Sonntag hatte Neymar betont, "glücklich, wirklich glücklich" zu sein: "Die Dinge haben sich sehr verändert. Ich kann nicht genau erklären, warum. Aber heute fühle ich mich gut. Ich habe mich angepasst. Ich bin ruhiger und glücklicher. Ich will bei PSG bleiben", so der brasilianische Superstar gegenüber TF1.

Wie SPOX und Goal bestätigen können, befindet sich Neymar in aussichtsreichen Gesprächen mit PSG und steht vor einer Verlängerung seines aktuellen Vertrages bis 2026.

Ohne Einigung wäre der französische Meister wohl gezwungen gewesen, Neymar im Sommer zu verkaufen oder ihn ein Jahr später ablösefrei ziehen zu lassen.

"Jeder weiß, wie wichtig dieser Spieler ist. Ich hoffe, dass er in der Lage sein wird, noch viele Jahre die Geschichte dieses Vereins zu schreiben", betonte Mbappe, der bei seiner eigenen Vertragsverlängerung zögert.

Wie die AS zuletzt berichtete, könnte ihn jedoch eine Klausel umstimmen, die es ihm ermöglichen würde, den Verein für Real Madrid verlassen zu dürfen.